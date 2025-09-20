Secciones
Destinos naturales para redescubrir al aire libre

Con variedad de opciones para todos los gustos -desde caminatas, paseos en bicicleta, navegaciones y hasta safaris fotográficos-, estos destinos ofrecen experiencias únicas.

Cataratas del Iguazú. Cataratas del Iguazú.
Hace 1 Hs

La primavera ya se hace sentir y, con ella, llega la oportunidad ideal para disfrutar de paisajes que florecen, temperaturas templadas y jornadas más extensas. Es la temporada para reconectarse con la naturaleza y explorar algunos de los parques nacionales y reservas más impactantes de Argentina, como otros países de la región.

Con variedad de opciones para todos los gustos -desde caminatas, paseos en bicicleta, navegaciones y hasta safaris fotográficos-, estos destinos ofrecen experiencias únicas para quienes buscan escapadas al aire libre en contacto con la biodiversidad regional.

En Argentina

- Talampaya, La Rioja. Este parque nacional, con sus cañones rojizos y formaciones esculpidas por la erosión, se vuelve ideal en primavera para ser recorrido a pie, en bicicleta o en vehículos 4x4. Monumentos naturales como la Catedral o la Torre ofrecen postales inolvidables bajo la luz cambiante del día.

- Iguazú, Misiones. Las cataratas muestran su esplendor con un caudal imponente. El calor es moderado y la selva misionera comienza a llenarse de orquídeas y mariposas, enmarcando los 275 saltos que conforman una de las maravillas naturales más destacadas del planeta.

- Los Glaciares, Santa Cruz. En la Patagonia, esta estación combina el deshielo, lagos turquesas y la vegetación en flor con la majestuosidad del glaciar Perito Moreno. Ideal para caminatas, trekking y navegación, con un clima más accesible que en los meses de invierno.

Chile

- Torres del Paine. En septiembre comienza la temporada de trekking en este parque emblemático de la Patagonia chilena. La llegada del buen tiempo permite observar el regreso de la fauna en un entorno dominado por lagos, glaciares y montañas.

- Desierto de Atacama. En años especiales, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido: un espectáculo natural donde flores de colores vivos cubren el paisaje árido. San Pedro de Atacama sigue siendo el epicentro para conocer géiseres, salares y lagunas altiplánicas.

Brasil

- Iguaçu. Desde el lado brasileño, las cataratas ofrecen vistas panorámicas impactantes. La primavera aporta un clima agradable para explorar la frondosa selva subtropical y observar especies como tucanes, monos, coatíes y mariposas.

- Pantanal. Con la llegada de la estación seca, el mayor humedal del planeta se llena de vida. Es el momento ideal para realizar safaris fotográficos y avistar jaguares, capibaras y una enorme diversidad de aves en su hábitat natural.

Uruguay

- Santa Teresa. En la costa atlántica, el Parque Nacional Santa Teresa ofrece 12 km de playas, senderos costeros y bosques de eucaliptos y pinos. La primavera invita a recorrerlo antes del inicio de la temporada alta.

- Cabo Polonio. Distinguiéndose por sus paisajes vírgenes y dunas móviles, este parque nacional es hogar de lobos marinos y conserva un ambiente rústico y bohemio. El buen clima permite recorrerlo a pie en tranquilidad, lejos del bullicio del verano.

Para quienes deseen explorar estos destinos, existen múltiples opciones de actividades guiadas -desde trekking hasta paseos panorámicos- que permiten aprovechar al máximo cada entorno natural con información especializada y logística resuelta, resalta Civitatis, empresa de visitas guiadas y excursiones.

La primavera es, sin dudas, el momento ideal para salir al aire libre, descubrir nuevos paisajes o redescubrir los propios. Una invitación abierta a vivir la naturaleza del Cono Sur en su máximo esplendor.

