Por qué las ciudades más importantes del mundo apuestan a la iluminación y a las cámaras de videovigilancia

Según una encuesta privada, que analiza la percepción de la inseguridad y cuáles son las estrategias de cuidado de los argentinos, el 58% de los hogares encuestados se cuida entre los vecinos; mientras que el 77% de las personas que son dueñas de un comercio o trabajan en uno, contestó que tiene una alarma para protegerse de intrusos, evidenciando un cambio de paradigma hacia soluciones tecnológicas más efectivas y confiables.