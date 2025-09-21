Por qué las ciudades más importantes del mundo apuestan a la iluminación y a las cámaras de videovigilancia

En un contexto global donde la seguridad ciudadana es cada vez más importante, un informe de la ONU Hábitat demuestra que la planificación urbana juega un rol fundamental en la prevención del crimen.
Por ejemplo, las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.
En este sentido, las principales ciudades del mundo disponen de una infraestructura urbana moderna, con buena iluminación en las calles y sistemas de videovigilancia para garantizar una experiencia segura en los turistas. Ciudades como Abu Dhabi, Doha, Munich y Zúrich se reconocen por ser algunas de las más seguras del planeta, según rankings internacionales como el Safe Cities Index (Economist Intelligence Unit)
Medidas integrales:
- Iluminación LED inteligente en calles, plazas y corredores peatonales.
- Cámaras de seguridad conectadas a centros de monitoreo urbano con inteligencia artificial, que permite respuestas más rápidas ante emergencias.
- Espacios públicos cuidados y accesibles, que refuerza la percepción de seguridad.
Según una encuesta privada, que analiza la percepción de la inseguridad y cuáles son las estrategias de cuidado de los argentinos, el 58% de los hogares encuestados se cuida entre los vecinos; mientras que el 77% de las personas que son dueñas de un comercio o trabajan en uno, contestó que tiene una alarma para protegerse de intrusos, evidenciando un cambio de paradigma hacia soluciones tecnológicas más efectivas y confiables.
"La seguridad no es solo una sensación subjetiva, sino que existen datos objetivos que permiten evaluarla. La experiencia internacional demuestra que el trabajo coordinado entre comunidad, autoridades y soluciones innovadoras son esenciales para construir ciudades más protegidas”, comenta Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.