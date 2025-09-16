“Con una inversión de más de U$S 50 millones, Tucumán tendrá un aeropuerto totalmente nuevo”

El gobernador aclaró que la vuelta de Latam y la llegada de Copa demuestran el interés internacional en la provincia. “Para que venga Copa, una de las empresas de aeronavegación más importantes del mundo, tiene que estar viendo algo en Tucumán. Y para que vuelva Latam, porque ya estuvo y dejó de operar por problemas no de la empresa sino de quienes gobernaban. Hoy Latam vuelve a Tucumán, o sea que desde afuera nos están empezando a mirar de nuevo y esto es lo importante”, concluyó.