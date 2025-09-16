Secciones
“Con una inversión de más de U$S 50 millones, Tucumán tendrá un aeropuerto totalmente nuevo”

La obra será adjudicada la próxima semana y promete convertir al Benjamín Matienzo en un moderno centro de operaciones.

Aeropuerto Benjamín Matienzo, proyecto de obra Aeropuerto Benjamín Matienzo, proyecto de obra
Hace 21 Min

Tras una evaluación de los proyectos de infraestructura en Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la apertura de ofertas para la remodelación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo. La obra, valuada en más de 50 millones de dólares, será adjudicada la próxima semana y promete convertir al aeropuerto en un moderno centro de operaciones.

“El sobre de la oferta de la remodelación a nueva del Aeropuerto Internacional Benjamino Matienzo es una obra de más de 50 millones de dólares y hoy se están abriendo las propuestas y seguramente que en la semana que viene se va a adjudicar esa obra. Estamos hablando de un aeropuerto nuevo. La verdad que he tenido la posibilidad de ver los planos y la verdad que es un aeropuerto que realmente los tucumanos nos merecemos”, afirmó el mandatario.

Jaldo destacó además la importancia de la conectividad aérea para la provincia, con nuevos vuelos nacionales e internacionales. “Si a esto le sumamos los vuelos de cabotaje que tenemos y sumamos que empieza a volar la empresa Copa a Panamá y de Panamá al mundo, empieza a volar Latam de Latam a Lima, Perú y al mundo. Fíjense en lo que estamos evolucionando en la provincia de Tucumán”, señaló.

El gobernador aclaró que la vuelta de Latam y la llegada de Copa demuestran el interés internacional en la provincia. “Para que venga Copa, una de las empresas de aeronavegación más importantes del mundo, tiene que estar viendo algo en Tucumán. Y para que vuelva Latam, porque ya estuvo y dejó de operar por problemas no de la empresa sino de quienes gobernaban. Hoy Latam vuelve a Tucumán, o sea que desde afuera nos están empezando a mirar de nuevo y esto es lo importante”, concluyó.

