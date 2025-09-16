El anuncio de Conmebol que cambiará los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol dio un paso decisivo en su política de modernización del arbitraje y a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los árbitros deberán explicar en vivo sus decisiones tras revisar el VAR.
La medida, que se aplicará desde esta semana y hasta el 26 de septiembre, implica que el juez principal de cada partido comunique por micrófono la naturaleza de la jugada revisada y los fundamentos de la determinación final. El mensaje será escuchado tanto por quienes estén en el estadio como por las audiencias que sigan la transmisión televisiva.
Se trata del procedimiento denominado Referee’s Announcement of VAR Decisions, aprobado por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, que busca transmitir mayor confianza en las decisiones arbitrales y acercar el juego a los hinchas.
Antecedente en la Recopa
La iniciativa ya había sido probada en la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el Maracaná, donde Fluminense derrotó a Liga de Quito. La recepción positiva en ese encuentro abrió la puerta a su implementación oficial en los torneos más prestigiosos del continente.
Desde la Conmebol explicaron que el objetivo es “fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación”, apoyados en la capacitación de los árbitros y en un equipamiento tecnológico adaptado para garantizar que las explicaciones sean claras y comprensibles.
El estreno se dará esta tarde en el choque de cuartos de final entre Vélez y Racing, en el estadio José Amalfitani. También se aplicará en los duelos River-Palmeiras, Liga de Quito-San Pablo y Flamengo-Estudiantes. En la Sudamericana, debutará en Lanús-Fluminense y luego en los cruces Bolívar-Atlético Mineiro, Independiente del Valle-Once Caldas y Alianza Lima-Universidad de Chile.
De este modo, Conmebol convierte a sus competencias en escenario de un cambio que, de tener buena aceptación, podría extenderse de manera definitiva y replicarse en otros torneos internacionales.