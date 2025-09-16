Secciones
La Reserva de Atlético Tucumán visita a Vélez para cortar la racha de derrotas en el Clausura

Hugo Colace decidió realizar cuatro modificaciones respecto al equipo que viene de caer contra River en el Monumental.

QUIERE LEVANTARSE. Colace metió varias modificaciones para intentar recobrar el mejor nivel de la Reserva de Atlético Tucumán. Gentileza PUCAT
Hace 1 Hs

Este miércoles Atlético Tucumán buscará cortar la racha de dos derrotas consecutivas cuando visite a Vélez, campeón del Apertura, en la "Villa Olímpica" de Liniers. El partido, válido por la fecha 10 del Torneo Clausura de Reserva, comenzará a las 15.

Los “decanos” llegan con 19 puntos y se ubican en la tercera posición, después de haber cedido terreno tras las caídas en casa frente a Central Córdoba (4-2) y contra River (1-0). Además, ya no cuentan con su goleador Carlos Abeldaño, que fue promovido al plantel de Primera.

El entrenador Hugo Colace realizará cuatro cambios respecto al equipo que perdió ante el “millonario”: Enrique Maza reemplazará a Patricio Albornoz en el arco; Ramiro González entrará por Agustín Gálvez en el lateral derecho; Fabricio Velardes ocupará el lugar de Luciano García en el medio campo y Leandro Olima irá por Leonel Vega.

El "11" probable de Atlético sería: Maza, González, Juan Pablo Posse, Facundo Vallejo y Ramiro Paunero; Velardes, Olima, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Rodrigo Granillo González y Gastón Nazar.

En tanto, Vélez atraviesa un Clausura irregular. Ocupa el puesto 12 con siete puntos, aunque llega entonado tras conseguir su primera victoria en la fecha anterior, cuando superó 4-2 a San Martín en San Juan. (Producción periodística: Carlos Oardi)

