La Reserva de Atlético Tucumán visita a Vélez para cortar la racha de derrotas en el Clausura

Este miércoles Atlético Tucumán buscará cortar la racha de dos derrotas consecutivas cuando visite a Vélez, campeón del Apertura, en la "Villa Olímpica" de Liniers. El partido, válido por la fecha 10 del Torneo Clausura de Reserva, comenzará a las 15.
Los “decanos” llegan con 19 puntos y se ubican en la tercera posición, después de haber cedido terreno tras las caídas en casa frente a Central Córdoba (4-2) y contra River (1-0). Además, ya no cuentan con su goleador Carlos Abeldaño, que fue promovido al plantel de Primera.
El entrenador Hugo Colace realizará cuatro cambios respecto al equipo que perdió ante el “millonario”: Enrique Maza reemplazará a Patricio Albornoz en el arco; Ramiro González entrará por Agustín Gálvez en el lateral derecho; Fabricio Velardes ocupará el lugar de Luciano García en el medio campo y Leandro Olima irá por Leonel Vega.
El "11" probable de Atlético sería: Maza, González, Juan Pablo Posse, Facundo Vallejo y Ramiro Paunero; Velardes, Olima, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Rodrigo Granillo González y Gastón Nazar.
En tanto, Vélez atraviesa un Clausura irregular. Ocupa el puesto 12 con siete puntos, aunque llega entonado tras conseguir su primera victoria en la fecha anterior, cuando superó 4-2 a San Martín en San Juan. (Producción periodística: Carlos Oardi)