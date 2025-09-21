La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026

Durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, Casey Bloys, CEO de HBO/Max, adelantóque la tercera temporada llegará “justo fuera de la ventana de elegibilidad para los Emmy 2026”. Dado que este periodo concluye el 31 de mayo, junio o julio de 2026 son los meses más probables para el estreno. Este calendario mantiene la cadencia bienal de la serie, que debutó en agosto de 2022 y estrenó su segunda temporada en junio de 2024, y apuesta de nuevo por el invierno como época de lanzamiento.