La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026

El caballero de los Siete Reinos adelantará la acción a comienzos del año.

PRECUELA. La serie House of Dragon está ambientada siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones. PRECUELA. La serie House of Dragon está ambientada siglos antes de los acontecimientos de Game of Thrones. FOTO TOMADA DE FOTOGRAMAS.ES
Hace 30 Min

El rodaje de la tercera temporada de La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos centrado en la dinastía Targaryen, avanza a buen ritmo y se espera que finalice en un mes y medio, según confirmó Olivia Cooke, actriz que interpreta a Alicent Hightower. Sumando el tiempo de posproducción, el estreno de la nueva entrega se ubica en principios del invierno de 2026.

Durante la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, Casey Bloys, CEO de HBO/Max, adelantóque la tercera temporada llegará “justo fuera de la ventana de elegibilidad para los Emmy 2026”. Dado que este periodo concluye el 31 de mayo, junio o julio de 2026 son los meses más probables para el estreno. Este calendario mantiene la cadencia bienal de la serie, que debutó en agosto de 2022 y estrenó su segunda temporada en junio de 2024, y apuesta de nuevo por el invierno como época de lanzamiento.

Según el showrunner Ryan Condal, esta tercera entrega será la penúltima temporada, mientras que la cuarta temporada concluirá la adaptación de Fuego y Sangre de George R. R. Martin, aunque HBO aún no ha confirmado oficialmente su producción.

En cuanto a la trama, los nuevos episodios profundizarán en la Danza de los Dragones, mostrando la guerra entre Negros y Verdes con alianzas cambiantes, traiciones, matrimonios de conveniencia y campañas militares que reconfigurarán el destino de la Casa Targaryen. Los dragones y las intrigas palaciegas volverán a ser protagonistas mientras la lucha por la legitimidad del Trono de Hierro devora Poniente.

Antes de esta tercera temporada, los fans podrán viajar al pasado de Poniente con “El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante”, spin-off que adapta los relatos de Dunk y Egg. Ambientada un siglo antes de la serie original, la historia sigue a Ser Duncan el Alto (Dunk) y a su escudero Egg, futuro rey Aegon V Targaryen, en aventuras llenas de torneos, linajes y lealtades.

