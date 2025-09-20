Secciones
Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

La serie logró capturar la esencia de los amores adolescentes y convertirse en un fenómeno en redes sociales.

Hace 26 Min

La serie juvenil “El verano en que me enamoré” se ha consolidado como uno de los títulos más comentados del catálogo de Prime Video. Adaptación de la trilogía literaria de Jenny Han, la producción aborda romances, amistades y dilemas familiares, atrapando a miles de espectadores en todo el mundo.

Con un total de 26 capítulos distribuidos en tres temporadas, la historia comenzó a estrenarse en 2022, sumando siete episodios en su primera entrega. En 2023 llegaron ocho capítulos más con la segunda temporada, y durante 2025 se lanzaron los 11 episodios finales, que cerraron la trama el 17 de septiembre, marcando el final de la adaptación televisiva.

El elenco estuvo encabezado por Lola Tung como Belly, acompañada por Christopher Briney (Conrad Fisher) y Gavin Casalegno (Jeremiah). También participaron actores como Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman y Rain Spencer, entre otros. A lo largo de las temporadas se sumaron figuras reconocidas como Tom Everett Scott, Kyra Sedgwick y Elsie Fisher.

Con una estética luminosa y un tono nostálgico, la serie logró capturar la esencia de los amores adolescentes y convertirse en un fenómeno en redes sociales, gracias a su formato de estrenos escalonados que mantuvo a la audiencia expectante durante tres años.

