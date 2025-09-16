Secciones
Puente Lucas Córdoba: un accidente entre una moto y un carro a tracción a sangre dejó tres heridos

El violento siniestro fue captado por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de Banda del Río Salí.

Puente Lucas Córdoba: un accidente entre una moto y un carro a tracción a sangre dejó tres heridos
Hace 1 Hs

Un accidente se produjo ayer al mediodía en el puente Lucas Córdoba, que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según los registros, una motocicleta que se desplazaba en sentido hacia el oeste colisionó con la parte trasera de un carro a tracción a sangre. Tras el impacto, el rodado menor fue proyectado hacia el carril contrario, donde chocó el paragolpes de una camioneta que circulaba en dirección opuesta.  Por fortuna, el conductor del vehículo logró frenar a tiempo y evitar un choque mayor. 

El conductor de la motocicleta y sus dos acompañantes, uno de ellos un menor de edad, fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia y trasladados de manera consciente al Hospital del Este. Según se informó, ninguno de los ocupantes llevaba casco al momento del siniestro.

