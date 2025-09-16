Puente Lucas Córdoba: un accidente entre una moto y un carro a tracción a sangre dejó tres heridos

Según los registros, una motocicleta que se desplazaba en sentido hacia el oeste colisionó con la parte trasera de un carro a tracción a sangre. Tras el impacto, el rodado menor fue proyectado hacia el carril contrario, donde chocó el paragolpes de una camioneta que circulaba en dirección opuesta. Por fortuna, el conductor del vehículo logró frenar a tiempo y evitar un choque mayor.