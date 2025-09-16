"Parecen señoritas de cabaret": la furia del presidente de Chacarita contra los jugadores del club

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita, volvió a mostrar la tensión que atraviesa el club tras la derrota 1-0 en el clásico ante Almirante Brown y la racha de siete partidos sin triunfos que dejó al equipo octavo en la Zona B de la Primera Nacional. El contexto es claro: lo que empezó como una temporada prometedora hoy tiene al "Funebrero" jugándose la entrada al Reducido a pocas fechas del final.
El dirigente explotó en el programa Mano a mano Chacarita. "Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer. Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todo, algunos... Parecen señoritas de cabaret". Esas declaraciones marcaron la dimensión de un malestar que ya se percibía dentro y fuera del vestuario.
Di Pierro reforzó su crítica apuntando a la falta de compromiso y los recursos que, según él, no fueron aprovechados. "Tienen todo: psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes... No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa. No tienen actitud, no tienen sangre". Con esas palabras dejó en evidencia la impotencia de la dirigencia ante los resultados y la conducta que reclama del plantel.
No se quedó allí: pidió responsabilidades y lanzó advertencias que encendieron aún más la polémica. "No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores" y añadió que ya no se puede echar la culpa únicamente al cuerpo técnico. "Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza yo".
Dureza pública en un momento clave
Finalmente, Di Pierro resumió su postura con una decisión de mano dura. "Si los mimás y le das todo, les estás encima y te pagan de esta manera... Entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas".
En lo deportivo, el equipo había arrancado bien con Juan Manuel Azconzábal pero el técnico rescindió en agosto; Carlos Mayor tomó el mando, aún no consiguió triunfos desde su llegada y el próximo desafío será visitar a Central Norte de Salta el domingo.