Central Córdoba, el tercer mejor equipo de Argentina en el ranking mundial: River arriba y Boca afuera del top 100

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking mundial de clubes 2025 y el gran golpe de escena lo dio Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que el equipo aparece en el puesto 56 a nivel global y se posiciona como el tercer mejor argentino, solo detrás de River Plate (29°) y Racing Club (35°).