Central Córdoba, el tercer mejor equipo de Argentina en el ranking mundial: River arriba y Boca afuera del top 100

La IFFHS publicó su última actualización y sorprendió con la ubicación del Ferroviario. River sigue siendo el mejor argentino en la tabla, Racing lo escolta y Boca sufrió una fuerte caída.

Hace 1 Hs

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el ranking mundial de clubes 2025 y el gran golpe de escena lo dio Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que el equipo aparece en el puesto 56 a nivel global y se posiciona como el tercer mejor argentino, solo detrás de River Plate (29°) y Racing Club (35°).

El “Ferroviario”, que en la última temporada hizo historia con su debut en la Copa Libertadores y alcanzó los octavos de final de la Sudamericana, dejó atrás en la tabla a instituciones tradicionales como Vélez (68°), Huracán (86°), Lanús (94°), Independiente (111°), Estudiantes de La Plata (111°) y, en un dato que generó sorpresa, Boca Juniors (134°).

River y Racing, los mejores ubicados

River encabeza la representación nacional en el puesto 29, aunque perdió ocho lugares respecto al año anterior. Racing lo sigue en el lugar 35, gracias a sus recientes títulos internacionales.

La contracara es Boca Juniors, que cayó 22 posiciones y quedó fuera del top 100 mundial y del top 20 sudamericano. El “Xeneize” comparte el puesto 134 con el FK Borac Banja Luka de Bosnia, un retroceso explicado por una temporada sin títulos y la eliminación temprana en la Sudamericana 2024.

Además de River, Racing y Central Córdoba, otros equipos de la Liga Profesional figuran en el listado de los 500 mejores clubes del planeta: Vélez (68°), Huracán (86°), Lanús (94°), Independiente (111°), Estudiantes (111°), Godoy Cruz (158°), San Lorenzo (197°), Defensa y Justicia (202°), Platense (215°), Rosario Central (231°), Talleres (240°), Argentinos Juniors (255°), Independiente Rivadavia (267°), Deportivo Riestra (274°), Tigre (285°), Barracas Central (285°), Unión (328°), Atlético Tucumán (328°), Belgrano (380°), Gimnasia de La Plata (414°), Newell’s (452°), Instituto (469°) y Banfield (494°).

En total, 27 de los 30 equipos de la Liga Profesional aparecen en el ranking, quedando afuera únicamente Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín.

El top 10 mundial

El ranking, que abarca el período del 1° de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, volvió a estar dominado por las potencias europeas. El líder es el París Saint-Germain, seguido por Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Flamengo, Arsenal y Atlético de Madrid.

La presencia de Central Córdoba entre los tres mejores argentinos refuerza el crecimiento del club santiagueño en el plano internacional, con un presente que lo ubica junto a los grandes protagonistas del fútbol local e internacional.

