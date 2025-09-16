¿Se desaceleró el avance de la IA? El “modesto” avance de GPT-5 que prende las alertas

Un salto más pequeño de lo esperado

Sin embargo, el entusiasmo se templó al ver su desempeño en pruebas públicas. GPT-5 no muestra una mejora significativamente superior a la de otros modelos líderes en la industria, como Claude de Anthropic o Gemini de Google. Si bien es mejor que GPT-4, la diferencia es menor que el impresionante salto que vimos entre GPT-3 y GPT-4. "Mucha gente esperaba un gran avance, y no lo fue", afirmó Mirella Lapata, de la Universidad de Edimburgo en la revista New Scientist, añadiendo: "Es una mejora, y se siente como algo gradual". Algunos usuarios de ChatGPT manifestaron su desilusión, donde reportaron casos en los que GPT-5 no responden a consultas aparentemente sencillas.