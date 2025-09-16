¿Se desaceleró el avance de la IA? El “modesto” avance de GPT-5 que prende las alertas

Después de dos años de expectativas desde el lanzamiento de su exitoso antecesor, GPT-4, OpenAI presentó el mes pasado su más reciente creación: GPT-5. Este nuevo gran modelo de lenguaje (LLM) llegó con la promesa de revolucionar una vez más el mundo de la inteligencia artificial, pero, ¿realmente cumplió lo prometido? La realidad parece ser más matizada, y muchos se preguntan si el progreso de la IA se está desacelerando.
Aunque OpenAI elogia a GPT-5 como un "salto significativo en inteligencia", destacando mejoras en áreas como programación, matemáticas, escritura, información de salud y comprensión visual, e incluso asegurando menos "alucinaciones" (información falsa presentada como verdadera), las opiniones están divididas. La empresa afirma que GPT-5 es "comparable o mejor que los expertos en aproximadamente la mitad de los casos... en tareas que abarcan más de 40 ocupaciones, incluyendo derecho, logística, ventas e ingeniería".
Un salto más pequeño de lo esperado
Sin embargo, el entusiasmo se templó al ver su desempeño en pruebas públicas. GPT-5 no muestra una mejora significativamente superior a la de otros modelos líderes en la industria, como Claude de Anthropic o Gemini de Google. Si bien es mejor que GPT-4, la diferencia es menor que el impresionante salto que vimos entre GPT-3 y GPT-4. "Mucha gente esperaba un gran avance, y no lo fue", afirmó Mirella Lapata, de la Universidad de Edimburgo en la revista New Scientist, añadiendo: "Es una mejora, y se siente como algo gradual". Algunos usuarios de ChatGPT manifestaron su desilusión, donde reportaron casos en los que GPT-5 no responden a consultas aparentemente sencillas.
Anna Rogers, de la Universidad de Tecnología de la Información de Copenhague, puso en tela de juicio las afirmaciones internas de OpenAI, señalando que "no es algo que pueda discutirse seriamente como una afirmación científica" debido a la falta de detalles públicos sobre sus métricas. Incluso la declaración de Sam Altman, CEO de OpenAI, de que "con GPT-5, por primera vez se siente realmente como hablar con un experto en cualquier tema, como si se tratara de un experto con doctorado", fue criticada por Rogers. "Las personas altamente inteligentes no necesariamente tienen un doctorado, y tenerlo no garantiza necesariamente una alta inteligencia", afirmó la especialista.
¿El fin del avance de la IA?
Estos "modestos avances", como los catalogó la revista New Scientist, podrían ser un síntoma de desafíos más amplios en el desarrollo de la IA. La creencia de que simplemente más datos de entrenamiento y potencia computacional conducirían a modelos más capaces ya no parece confirmarse con los resultados recientes. "Todos tenemos la misma receta ahora mismo, y nosotros sabemos cuál es", comentó Lapata, refiriéndose al proceso estándar de preentrenamiento y ajuste de modelos.
La falta de transparencia sobre el diseño exacto de modelos como GPT-5 dificulta determinar si los LLM están cerca de un estancamiento. Sin embargo, "intentar generalizar sobre si los grandes modelos lingüísticos llegaron a un punto muerto podría ser prematuro", señaló Nikos Aletras, de la Universidad de Sheffield.
Luces y sombras en el camino de la IA
A pesar de las dudas, hay señales más favorables para la IA. Un modelo separado de OpenAI logró medallas de oro en competiciones de matemáticas y codificación de élite, algo que hasta hace poco era impensable para estos algoritmos. Este éxito sugiere la posesión de capacidades de razonamiento más generales, aunque Aletras advierte que estas competencias "siguen siendo pruebas de inteligencia limitadas".
Finalmente, hay un punto donde GPT-5 mejoró significativamente: su precio. Es mucho más económico que otros modelos principales; por ejemplo, el modelo Claude de Anthropic es aproximadamente diez veces más caro para procesar la misma cantidad de solicitudes. Sin embargo, Lapata se muestra cautelosa: "El precio es desorbitado. Es tan barato que no sé cómo pueden permitírselo", lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, en un mercado donde la competencia es feroz y "todas estas grandes empresas intentan ser las únicas ganadoras", como dice Lapata, la carrera por la supremacía de la IA está lejos de terminar.