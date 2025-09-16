Racing-Vélez abre los cuartos de final de la Copa Libertadores: así se juegan todos los cruces

La Copa Libertadores 2025 abre los cuartos de final con un choque ciento por ciento argentino. A partir de las 19, Racing visita a Vélez en Liniers en un partido que promete intensidad y tensión. La previa estuvo marcada por un banderazo multitudinario en Pilar, donde miles de hinchas de la "Academia" alentaron al plantel en la concentración. Gustavo Costas salió a saludar y se fundió en abrazos con la gente, reafirmando la unión entre equipo e hinchas. La ida será en el José Amalfitani, mientras que la revancha está programada para el martes 23 a las 19 en Avellaneda.