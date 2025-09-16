Racing-Vélez abre los cuartos de final de la Copa Libertadores: así se juegan todos los cruces

La Copa Libertadores 2025 abre los cuartos de final con un choque ciento por ciento argentino. A partir de las 19, Racing visita a Vélez en Liniers en un partido que promete intensidad y tensión. La previa estuvo marcada por un banderazo multitudinario en Pilar, donde miles de hinchas de la "Academia" alentaron al plantel en la concentración. Gustavo Costas salió a saludar y se fundió en abrazos con la gente, reafirmando la unión entre equipo e hinchas. La ida será en el José Amalfitani, mientras que la revancha está programada para el martes 23 a las 19 en Avellaneda.
El "Millonario" quiere dar el golpe
Un día después se vivirá un duelo de gigantes. River recibirá a Palmeiras en el Monumental en lo que muchos consideran la serie más atractiva de la instancia. El conjunto de Núñez viene de superar a Libertad en los penales, mostrando carácter en un contexto adverso, mientras que el "Verdao" llega con paso arrollador tras arrasar en la fase de grupos y golear a Universitario en octavos. El primer partido se jugará mañana a las 21.30 en el Monumental, y la revancha tendrá lugar el miércoles 24 a las 21.30 en el Allianz Parque de São Paulo.
El "Tricolor" se mide ante Liga de Quito
El jueves será el turno de San Pablo y Liga de Quito, en un cruce que mezcla historia con sorpresa. El tricampeón brasileño busca recuperar protagonismo continental, mientras que el conjunto ecuatoriano dio el golpe de los octavos al dejar afuera a Botafogo, último campeón. El encuentro de ida se disputará el jueves a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con la vuelta programada para el jueves 25 a las 19 en el Morumbí.
Estudiantes y un duelo de peso contra Flamengo
Ese mismo jueves, pero en horario estelar, se enfrentarán Estudiantes y Flamengo. El "Pincha", que viene de eliminar a Cerro Porteño, quiere revivir viejas gestas coperas y apoyarse en su mística. Del otro lado, el "Fla" aparece como candidato firme luego de dejar en el camino a Internacional y cuenta con un plantel lleno de jerarquía. La ida será el jueves a las 21.30 en el Maracaná, y la revancha el jueves 25 a las 21.30 en el estadio UNO de La Plata.
Los cuartos de final ofrecen una combinación de pasiones, historia y sueños. Racing y Vélez ponen la cuota local con un choque de alto voltaje, River y Palmeiras representan el cruce de potencias sudamericanas, San Pablo y Liga de Quito reflejan la lucha entre tradición y sorpresa, mientras que Estudiantes y Flamengo aportan la mística copera.