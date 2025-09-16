Secciones
SociedadTecnología

iOS 26 ya está disponible en tu iPhone: cuáles son las novedades y los modelos compatibles

Apple lanzó su nueva interfaz para los iPhone. Novedades en diseño, aplicaciones y funciones para inteligencia artificial.

iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 2 Hs

Los usuarios de iPhone ya cuentan con la posibilidad de actualizar su teléfono al nuevo sistema operativo iOS 26 de Apple, una de las versiones más esperadas este año. Se trata de una de las actualizaciones de diseño más importantes que realiza la compañía de Cupertino, con una renovación visual basada en el concepto de “Liquid Glass”, para definir a una estética basada en vidrio líquido que tendrá toda la interfaz del teléfono.

Desde este 15 de septiembre comenzó el despliegue global de todos los nuevos sistemas operativos de todos los dispositivos de Apple. Presentadas en junio de este año en la Worldwide Developers Conference (WWDC), estas actualizaciones fueron definidas como un paso fundamental en la estrategia de la compañía para la integración de la inteligencia artificial. Además, se trata de un cambio en la denominación de las actualizaciones, con un salto del número 18 al 26, un cambio que busca alinear la nomenclatura de los sistemas operativos con el año de lanzamiento.

La nueva versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple coincide con la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, que tienen esta actualización instalada de fábrica. Según el comunicado de la empresa, la nueva versión busca mejorar la experiencia con los dispositivos móviles.

iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone

Cuáles son las novedades que trae el nuevo sistema operativo de iPhone

Entre los cambios más importantes que ya están disponibles está la traducción en vivo de llamadas y el filtrado de números desconocidos. Además, la estética de la interfaz tiene cambios profundos con el nuevo material digital, Liquid Glass.

Apple despliega por fin las funciones de traducción en tiempo real, que se integran en las aplicaciones Teléfono, Mensajes y FaceTime. Esta herramienta busca barrer las barreras del idioma y permite al usuario comunicarse con cualquier persona, ya que el sistema operativo traduce de manera instantánea lo que dice su interlocutor para que no se pierda el hilo de la conversación. Esta función de “Live Translation” está disponible en varios idiomas, incluyendo español.

Otra herramienta novedosa es la de “filtro de llamadas”, un asistente que puede dar información de quien llama, como su nombre y el motivo de la comunicación, para que el usuario decida si quiere responder o no. Si un número desconocido intenta llamar, el sistema solicita su nombre y la razón del contacto y luego se lo transcribe al usuario en la pantalla de su iPhone. Esta función se puede activar de manera manual o automática. La función de “llamada en espera”, por su parte, permite delegar la espera al teléfono para que avise cuando un representante de servicio al cliente esté disponible.

Más rendimiento y mejor experiencia de usuario

Según Apple, el renovado iOS 26 también presenta una serie de nuevas funciones que buscan mejorar el rendimiento del usuario y la experiencia con sus dispositivos. Para los que les gusta personalizar el teléfono, se ampliaron las opciones para la pantalla de bloqueo, que ahora tiene una presentación adaptativa de la hora y escenas 3D espaciales. En la aplicación Mensajes se puede filtrar los mensajes de remitentes desconocidos, crear encuestas y agregar fondos personalizados a las conversaciones. La aplicación de Música también tiene novedades, ahora incluye las funciones de “traducción de letras” y “pronunciación”, para poder entender y cantar canciones en otros idiomas. CarPlay también se actualiza y ahora muestra una vista compacta para llamadas entrantes, Tapbacks en Mensajes, además de widgets y Live Activities.

El nuevo sistema operativo de Apple también integra la inteligencia visual, que funciona en el contenido de la pantalla y no solo en la cámara, y permite agregar eventos al calendario, hacer preguntas y buscar productos similares a lo que ves.

La nueva estética “Liquid Glass”

Los cambios en la interfaz del iPhone y de los demás dispositivos se deben a la nueva identidad visual de la entidad: “Liquid Glass”. Este material digital es translúcido y simula al vidrio en el mundo real, ya que refleja y refracta su entorno y se adapta a entornos claros y oscuros, aportando una nueva vitalidad a los iconos, los controles, las barras de navegación, los widgets y más.

Este cambio es el más grande en años y extiende la experiencia de Vision Pro -los anteojos de realidad aumentada- al resto de los dispositivos, ya que el material se usa en los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, watchOS, y tvOS para generar armonía y coherencia en todo el ecosistema.

El nuevo diseño permite ver objetos de fondo y opciones interactivas sobre ellos. Si el usuario quiere hacer una búsqueda dentro del teléfono o ver notificaciones, se desplegará una ventana traslúcida con las opciones requeridas y con el fondo de sus aplicaciones.

Los modelos de iPhone que pueden actualizar a iOS 26

Apple estableció como límite tecnológico al chip A13 Bionic que se comenzó a utilizar en el iPhone 11, por lo tanto, los modelos aptos para recibir el nuevo iOS 26 son:

- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

- iPhone SE (2ª y 3ª generación).

- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.

- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.

- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max.

- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.

- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e.

- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.


Temas AppleiPhoneiOS
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Apple presentó el Iphone 17 pero el show quedó con sabor a poco

Apple presentó el Iphone 17 pero el show quedó con sabor a poco

Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

Un hallazgo que desafía la lógica: encontraron montañas invertidas en el océano profundo

Un hallazgo que desafía la lógica: encontraron montañas invertidas en el océano profundo

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
2

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
3

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
6

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Más Noticias
Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Comentarios