iOS 26 ya está disponible en tu iPhone: cuáles son las novedades y los modelos compatibles

Más rendimiento y mejor experiencia de usuario

Según Apple, el renovado iOS 26 también presenta una serie de nuevas funciones que buscan mejorar el rendimiento del usuario y la experiencia con sus dispositivos. Para los que les gusta personalizar el teléfono, se ampliaron las opciones para la pantalla de bloqueo, que ahora tiene una presentación adaptativa de la hora y escenas 3D espaciales. En la aplicación Mensajes se puede filtrar los mensajes de remitentes desconocidos, crear encuestas y agregar fondos personalizados a las conversaciones. La aplicación de Música también tiene novedades, ahora incluye las funciones de “traducción de letras” y “pronunciación”, para poder entender y cantar canciones en otros idiomas. CarPlay también se actualiza y ahora muestra una vista compacta para llamadas entrantes, Tapbacks en Mensajes, además de widgets y Live Activities.