iOS 26 ya está disponible en tu iPhone: cuáles son las novedades y los modelos compatibles

Los usuarios de iPhone ya cuentan con la posibilidad de actualizar su teléfono al nuevo sistema operativo iOS 26 de Apple, una de las versiones más esperadas este año. Se trata de una de las actualizaciones de diseño más importantes que realiza la compañía de Cupertino, con una renovación visual basada en el concepto de “Liquid Glass”, para definir a una estética basada en vidrio líquido que tendrá toda la interfaz del teléfono.
Desde este 15 de septiembre comenzó el despliegue global de todos los nuevos sistemas operativos de todos los dispositivos de Apple. Presentadas en junio de este año en la Worldwide Developers Conference (WWDC), estas actualizaciones fueron definidas como un paso fundamental en la estrategia de la compañía para la integración de la inteligencia artificial. Además, se trata de un cambio en la denominación de las actualizaciones, con un salto del número 18 al 26, un cambio que busca alinear la nomenclatura de los sistemas operativos con el año de lanzamiento.
La nueva versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple coincide con la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, que tienen esta actualización instalada de fábrica. Según el comunicado de la empresa, la nueva versión busca mejorar la experiencia con los dispositivos móviles.
Cuáles son las novedades que trae el nuevo sistema operativo de iPhone
Entre los cambios más importantes que ya están disponibles está la traducción en vivo de llamadas y el filtrado de números desconocidos. Además, la estética de la interfaz tiene cambios profundos con el nuevo material digital, Liquid Glass.
Apple despliega por fin las funciones de traducción en tiempo real, que se integran en las aplicaciones Teléfono, Mensajes y FaceTime. Esta herramienta busca barrer las barreras del idioma y permite al usuario comunicarse con cualquier persona, ya que el sistema operativo traduce de manera instantánea lo que dice su interlocutor para que no se pierda el hilo de la conversación. Esta función de “Live Translation” está disponible en varios idiomas, incluyendo español.
Otra herramienta novedosa es la de “filtro de llamadas”, un asistente que puede dar información de quien llama, como su nombre y el motivo de la comunicación, para que el usuario decida si quiere responder o no. Si un número desconocido intenta llamar, el sistema solicita su nombre y la razón del contacto y luego se lo transcribe al usuario en la pantalla de su iPhone. Esta función se puede activar de manera manual o automática. La función de “llamada en espera”, por su parte, permite delegar la espera al teléfono para que avise cuando un representante de servicio al cliente esté disponible.
Más rendimiento y mejor experiencia de usuario
Según Apple, el renovado iOS 26 también presenta una serie de nuevas funciones que buscan mejorar el rendimiento del usuario y la experiencia con sus dispositivos. Para los que les gusta personalizar el teléfono, se ampliaron las opciones para la pantalla de bloqueo, que ahora tiene una presentación adaptativa de la hora y escenas 3D espaciales. En la aplicación Mensajes se puede filtrar los mensajes de remitentes desconocidos, crear encuestas y agregar fondos personalizados a las conversaciones. La aplicación de Música también tiene novedades, ahora incluye las funciones de “traducción de letras” y “pronunciación”, para poder entender y cantar canciones en otros idiomas. CarPlay también se actualiza y ahora muestra una vista compacta para llamadas entrantes, Tapbacks en Mensajes, además de widgets y Live Activities.
El nuevo sistema operativo de Apple también integra la inteligencia visual, que funciona en el contenido de la pantalla y no solo en la cámara, y permite agregar eventos al calendario, hacer preguntas y buscar productos similares a lo que ves.
La nueva estética “Liquid Glass”
Los cambios en la interfaz del iPhone y de los demás dispositivos se deben a la nueva identidad visual de la entidad: “Liquid Glass”. Este material digital es translúcido y simula al vidrio en el mundo real, ya que refleja y refracta su entorno y se adapta a entornos claros y oscuros, aportando una nueva vitalidad a los iconos, los controles, las barras de navegación, los widgets y más.
Este cambio es el más grande en años y extiende la experiencia de Vision Pro -los anteojos de realidad aumentada- al resto de los dispositivos, ya que el material se usa en los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, watchOS, y tvOS para generar armonía y coherencia en todo el ecosistema.
El nuevo diseño permite ver objetos de fondo y opciones interactivas sobre ellos. Si el usuario quiere hacer una búsqueda dentro del teléfono o ver notificaciones, se desplegará una ventana traslúcida con las opciones requeridas y con el fondo de sus aplicaciones.
Los modelos de iPhone que pueden actualizar a iOS 26
Apple estableció como límite tecnológico al chip A13 Bionic que se comenzó a utilizar en el iPhone 11, por lo tanto, los modelos aptos para recibir el nuevo iOS 26 son:
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
- iPhone SE (2ª y 3ª generación).
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max.
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e.
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.