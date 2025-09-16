Secciones
EspectáculosFamosos

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: así es su nueva vida

El recordado Nacho de Chiquititas sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un canal exclusivo en Telegram con contenido erótico y material inédito.

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: así es su nueva vida
Hace 2 Hs

Sebastián Francini es un nombre que despierta nostalgia en toda una generación. Su rostro se volvió inolvidable en la década del 90 gracias a su papel de Nacho en Chiquititas, la exitosa ficción creada por Cris Morena que marcó a miles de chicos. Aquel niño carismático no solo se ganó el corazón del público infantil, sino que también brilló en cine junto a Guillermo Francella en Mi papá es un ídolo y se llevó un Martín Fierro como actor revelación en 1999.

Con la adolescencia llegaron nuevos desafíos y, aunque participó en ficciones como Atracción x4, su presencia en la televisión comenzó a ser menos frecuente. Sin embargo, Francini nunca se alejó del mundo artístico.

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: así es su nueva vida

Del teatro a una nueva etapa digital

En los últimos años, el actor encontró en el teatro una plataforma para explorar otros matices de su carrera. Su participación en Sex, viví tu experiencia, la provocadora obra de José María Muscari, le permitió conectar con un público adulto y mostrar una faceta más osada.

El verdadero punto de quiebre llegó recientemente, durante unas vacaciones en Tulum, México, junto a su pareja, la influencer Cata Cohan. Allí anunció el lanzamiento de un canal exclusivo en Telegram, donde ofrecerá contenido erótico, material inédito y la posibilidad de interactuar directamente con sus seguidores a través de mensajes privados.

“Van a poder acceder a material que nadie más tiene. Me van a ver como nunca antes”, adelantó Francini en un video publicado en Instagram.

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: así es su nueva vida De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: así es su nueva vida

Una reinvención en marcha

Con más de 57 mil seguidores en redes sociales, Sebastián Francini consolida una nueva etapa en la que combina fitness, música y emprendimientos personales. Su apuesta por Telegram representa una forma de independizarse de los medios tradicionales y explorar un mercado en pleno crecimiento: el entretenimiento para adultos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marianela Mirra estaría esperando un hijo del ex gobernador José Alperovich

Marianela Mirra estaría esperando un hijo del ex gobernador José Alperovich

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
2

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
3

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
6

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Más Noticias
Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Comentarios