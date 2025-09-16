Secciones
“Rápido y barato”: el inesperado detalle que podría beneficiar a Colapinto en las últimas carreras con Alpine

El equipo implementó una modificación en los frenos traseros que puede dar resultados inmediatos.

TODO LISTO. Franco Colapinto se prepara para una nueva presentación en la Fórmula 1. TODO LISTO. Franco Colapinto se prepara para una nueva presentación en la Fórmula 1.
Hace 2 Hs

En plena transición hacia 2026, Alpine sorprendió al introducir un pequeño cambio en el A525, el modelo de esta temporada que conducen Pierre Gasly y Franco Colapinto. Se trata de un ajuste en los frenos traseros que mejora también la aerodinámica y el control de la temperatura de los neumáticos.

El medio The Race destacó que se trata de una solución “rápida y barata”, ideal para un coche que no tendrá un desarrollo profundo.

El director técnico David Sánchez detalló que la modificación es solo un panel en el conducto de freno trasero, lo que evita gastos excesivos y largas horas de trabajo. “Es barato y rápido de desarrollar”, explicó.

Otros equipos, como Sauber, implementaron ideas similares. Su director deportivo Iñaki Rueda comentó que “no se rehizo todo el tambor, solo se añadió una aleta”.

Una estrategia de bajo costo

Aunque el presente de Alpine es negativo, este tipo de ajustes permiten mantener cierta competitividad hasta el gran cambio reglamentario de 2026.

