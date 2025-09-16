Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

La experta aseguró que la alimentación cumple un destacado rol en la salud mental. Por este motivo es que recetó a sus pacientes con ansiedad incrementar el consumo de agua, limitar el de cafeína y preferir los carbohidratos complejos para disfrutar de una mejor digestión, “saltearse las comidas puede provocar caídas en el nivel de azúcar en sangre que causan nerviosismo, lo que puede empeorar la ansiedad subyacente”, añadió.