Ansiedad bajo control: los alimentos que recomienda Harvard para sentirte mejor

Recomiendan incluir proteínas en el desayuno y mantener un consumo equilibrado de frutas y verduras.

Hay una lista de alimentos que ayudan a calmar la ansiedad Hay una lista de alimentos que ayudan a calmar la ansiedad 20Minutos
Hace 2 Hs

Todo lo que comemos impacta en nuestra salud, por eso es importante tener una alimentación que reúna todas las propiedades y nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, qué pasa cuando hablamos de salud mental y comida cotidiana.

Este tipo de preguntas es la que se realizaron académicos de la Univerisidad de Harvard, principalmente Uma Naidoo, especialista en psiquiatría nutricional y autora del libro “Calma tu mente con comida: una guía revolucionaria para controlar tu ansiedad”.

La experta aseguró que la alimentación cumple un destacado rol en la salud mental. Por este motivo es que recetó a sus pacientes con ansiedad incrementar el consumo de agua, limitar el de cafeína y preferir los carbohidratos complejos para disfrutar de una mejor digestión, “saltearse las comidas puede provocar caídas en el nivel de azúcar en sangre que causan nerviosismo, lo que puede empeorar la ansiedad subyacente”, añadió.

Asimismo, el sitio web Mayo Clinic, sumó a la lista de recomendaciones nutricionales para calmar la ansiedad, incluir proteínas en el desayuno, reducir el consumo de bebidas alcohólicas y mantener un consumo equilibrado de frutas y verduras.

Estos son los mejores alimentos para calmar la ansiedad

Frutas como manzana y ciruela.

Porotos, preferiblemente negros.

Frutos rojos.

Nueces y almendras.

Especias como la cúrcuma y el jengibre.

Chocolate amargo, priorizar los menos procesados.

Semillas de chía y lino, son una gran fuente de omega-3.

Hierbas medicinales y té contra la ansiedad: qué se puede tomar

El sitio web, Mayo Clinic, indicó que existe un reconocimiento “popular” a determinadas hierbas vinculadas con el posible beneficio de calmar la ansiedad, a pesar de que no tengan el respaldo científico necesario.

Pasiflora: cuando se utiliza a corto plazo puede alcanzar los beneficios contra la ansiedad, no se recomienda en personas con embarazo o lactantes.

Valeriana: algunos estudios científicos demostraron que la valeriana sea segura en las dosis recomendadas durante un período breve. No se recomienda utilizar durante más de dos semanas seguidas, salvo que tengas indicación médica.

Manzanilla: su consumo a corto plazo ayuda a reducir los sintomas de la ansiedad. No se recomienda beber té de manzanilla en dosis altas.

Finalmente desde Mayo Clinic recuerdan que “si estás considerando tomar algún suplemento a base de plantas medicinales como tratamiento para la ansiedad, hablá primero con tu médico u otro profesional de la salud, especialmente si tomas otros medicamentos”.

