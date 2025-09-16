Secciones
Martín Demichelis es candidato a dirigir a un histórico club de Europa que perdió una final contra Boca

El club alemán evalúa al argentino para enderezar el rumbo tras un pésimo inicio de temporada.

¿NUEVO DESTINO? Demichelis podría dirigir en la Bundesliga, tras su paso como DT en las inferiores de Bayern Munich. ¿NUEVO DESTINO? Demichelis podría dirigir en la Bundesliga, tras su paso como DT en las inferiores de Bayern Munich.
Hace 2 Hs

El Borussia Mönchengladbach busca entrenador tras la salida de Gerardo Seoane y en la lista aparece Martín Demichelis como candidato principal. El ex DT de River podría regresar a la actividad después de haber sido despedido de Monterrey en mayo.

Según el diario Kicker, el argentino es una de las opciones para conducir a los Potros en la Bundesliga. El equipo arrancó muy mal: apenas un punto en tres partidos y una dura derrota 4-0 como local frente al Werder Bremen.

Esa situación obligó a la directiva a actuar de inmediato, ya que se avecinan partidos exigentes contra Bayer Leverkusen y Bayern Munich. Para entonces, esperan tener definido al nuevo técnico.

Demichelis evalúa propuestas tras meses sin dirigir y la posibilidad de desembarcar en Alemania aparece como la más concreta.

El antecedente con Boca Juniors

En 1978, el Borussia Mönchengladbach disputó la Copa Intercontinental contra Boca Juniors. Tras el empate 2-2 en la Bombonera, la revancha en Alemania terminó con triunfo xeneize 3-0, un recuerdo doloroso para el club germano.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsAlemaniaMartín DemichelisFußball Club Bayern München e.V.BundesligaBayer 04 LeverkusenEstadio Alberto J Armando
