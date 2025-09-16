Martín Demichelis es candidato a dirigir a un histórico club de Europa que perdió una final contra Boca

El Borussia Mönchengladbach busca entrenador tras la salida de Gerardo Seoane y en la lista aparece Martín Demichelis como candidato principal. El ex DT de River podría regresar a la actividad después de haber sido despedido de Monterrey en mayo.
Según el diario Kicker, el argentino es una de las opciones para conducir a los Potros en la Bundesliga. El equipo arrancó muy mal: apenas un punto en tres partidos y una dura derrota 4-0 como local frente al Werder Bremen.
Esa situación obligó a la directiva a actuar de inmediato, ya que se avecinan partidos exigentes contra Bayer Leverkusen y Bayern Munich. Para entonces, esperan tener definido al nuevo técnico.
Demichelis evalúa propuestas tras meses sin dirigir y la posibilidad de desembarcar en Alemania aparece como la más concreta.
El antecedente con Boca Juniors
En 1978, el Borussia Mönchengladbach disputó la Copa Intercontinental contra Boca Juniors. Tras el empate 2-2 en la Bombonera, la revancha en Alemania terminó con triunfo xeneize 3-0, un recuerdo doloroso para el club germano.