Agenda de TV: Vélez-Racing juegan la Libertadores y comienza la temporada en la Champions

Real Madrid-Olympique de Marsella, Juventus-Borussia Dortmund y Tottenham-Villarreal, lo mejor de la fecha.

EL SUEÑO. Con Maravilla Martínez como figura, Racing inicia el camino que lo puede depositar en esa ansiada final de la Libertadores. EL SUEÑO. Con "Maravilla" Martínez como figura, Racing inicia el camino que lo puede depositar en esa ansiada final de la Libertadores. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
Hace 23 Min

La agenda de TV de hoy viene cargada de fútbol de primer nivel, con partidos por la primera fecha de la Champions League 2025 y el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Como si fuera poco, en el cierre de la jornada, Inter Miami de Lionel Messi vuelve a ser protagonista de la MLS.

Agenda de TV y streaming del martes 16 de septiembre

Mundial de vóley masculino

10: Serbia-China (DSports)

10.30: Italia-Bélgica (DSports)

23: Portugal-Colombia (DSports 2)

23.30: Qatar-Rumania (DSports)

UEFA Champions League

13.45: PSV-Union Saint-Gilliose (ESPN 2)

13.45: Athletic de Bilbao-Arsenal (Fox Sports)

16: Real Madrid-Olympique de Marsella (ESPN)

16: Juventus-Borussia Dortmund (ESPN 2)

16: Benfica-Qarabag (ESPN 3)

16: Tottenham-Villarreal (Fox Sports 2)

Carabao Cup

16: Brentford-Aston Villa (Disney+)

Copa Libertadores

Cuartos de final (ida)

19: Vélez-Racing (Fox Sports)

MLB (Major League Baseball)

20: San Diego Padres-New York Mets (ESPN 3)

MLS (Major League Soccer)

20.30: Inter Miami-Seattle Sounders (Apple TV)

Copa Sudamericana

Cuartos de final (ida)

21.30: Lanús-Fluminense (DSports)

