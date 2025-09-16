Agenda de TV: Vélez-Racing juegan la Libertadores y comienza la temporada en la Champions

La agenda de TV de hoy viene cargada de fútbol de primer nivel, con partidos por la primera fecha de la Champions League 2025 y el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Como si fuera poco, en el cierre de la jornada, Inter Miami de Lionel Messi vuelve a ser protagonista de la MLS.
Agenda de TV y streaming del martes 16 de septiembre
Mundial de vóley masculino
10: Serbia-China (DSports)
10.30: Italia-Bélgica (DSports)
23: Portugal-Colombia (DSports 2)
23.30: Qatar-Rumania (DSports)
UEFA Champions League
13.45: PSV-Union Saint-Gilliose (ESPN 2)
13.45: Athletic de Bilbao-Arsenal (Fox Sports)
16: Real Madrid-Olympique de Marsella (ESPN)
16: Juventus-Borussia Dortmund (ESPN 2)
16: Benfica-Qarabag (ESPN 3)
16: Tottenham-Villarreal (Fox Sports 2)
Carabao Cup
16: Brentford-Aston Villa (Disney+)
Copa Libertadores
Cuartos de final (ida)
19: Vélez-Racing (Fox Sports)
MLB (Major League Baseball)
20: San Diego Padres-New York Mets (ESPN 3)
MLS (Major League Soccer)
20.30: Inter Miami-Seattle Sounders (Apple TV)
Copa Sudamericana
Cuartos de final (ida)
21.30: Lanús-Fluminense (DSports)