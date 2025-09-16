Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

La mínima fue de 15 °C. Un frente lluvioso ingresaría mañana. El pronóstico.

EN AUMENTO. La jornada se anuncia cálida, en una tendencia que se extenderá toda la semana. EN AUMENTO. La jornada se anuncia cálida, en una tendencia que se extenderá toda la semana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

La despedida del invierno se pondrá cada vez más cálida y el pronóstico del tiempo para hoy anuncia otra jornada mayormente nubosa y con un sostenido aumento de la temperatura. La máxima llegaría hasta los 29 °C. 

El cielo amaneció mayormente cubierno y, de acuerdo con mediciones aportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad fue superior al 50%, con una humedad relativa del 80%. La visibilidad llegó hasta los ocho kilómetros, mientras que la temperatura mínima fue de 15 °C. Los vientos fueron suaves del sector sur. 

A lo largo de la mañana la temperatura ascenderá y para el mediodía se anuncian 25 °C. Mientras tanto, la humedad podría descender hasta un 60% y la nubosidad mantenerse en torno al 45%. Los vientos serán moderados pero desde el sector este. 

Los momentos más cálidos se sucederán a lo largo de la siesta y la tarde, cuando la máxima llegue a los 29 °C previstos por el SMN. La nubosidad se incrementará hasta el 60% y la humedad sería del 48%, con vientos del sector este. 

Durante la noche la nubosidad trepará hasta un 90% y la humedad se mantendrá por encima del 70%, al tiempo que la temperatura descenderá hasta llegar a los 18 °C, cerca de la medianoche. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN anuncia para mañana condiciones del tiempo similares, con mucha nubosidad por la mañana y una mínima de 18 °C. Por la tarde podría despejarse parcialmente el cielo y la máxima llegar hasta los 30 °C. No se descartan algunas lluvias aisladas por la noche.

Para el jueves y el viernes se pronostica nubosidad variable, con máximas de 32 °C y 33 °C, respectivamente. Las mínimas tendrán un piso de 20 °C el resto de la semana. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

El tiempo en Tucumán: con algo de nubosidad, el calor cederá unos grados

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas
4

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos
5

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso
6

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Más Noticias
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Lunes frenético: tregua por ATN y la ley de discapacidad, y tensión en el Congreso

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Tucumán tendrá una ley propia de Salud Mental para brindar contención integral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

Continúa internada la niña de 9 años que intentó quitarse la vida

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Lo polémica que genera una grieta entre ciclistas tucumanos

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Investigan al docente acusado de intentar raptar a dos chicas

Comentarios