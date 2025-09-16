El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

La despedida del invierno se pondrá cada vez más cálida y el pronóstico del tiempo para hoy anuncia otra jornada mayormente nubosa y con un sostenido aumento de la temperatura. La máxima llegaría hasta los 29 °C.
El cielo amaneció mayormente cubierno y, de acuerdo con mediciones aportadas desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad fue superior al 50%, con una humedad relativa del 80%. La visibilidad llegó hasta los ocho kilómetros, mientras que la temperatura mínima fue de 15 °C. Los vientos fueron suaves del sector sur.
A lo largo de la mañana la temperatura ascenderá y para el mediodía se anuncian 25 °C. Mientras tanto, la humedad podría descender hasta un 60% y la nubosidad mantenerse en torno al 45%. Los vientos serán moderados pero desde el sector este.
Los momentos más cálidos se sucederán a lo largo de la siesta y la tarde, cuando la máxima llegue a los 29 °C previstos por el SMN. La nubosidad se incrementará hasta el 60% y la humedad sería del 48%, con vientos del sector este.
Durante la noche la nubosidad trepará hasta un 90% y la humedad se mantendrá por encima del 70%, al tiempo que la temperatura descenderá hasta llegar a los 18 °C, cerca de la medianoche.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN anuncia para mañana condiciones del tiempo similares, con mucha nubosidad por la mañana y una mínima de 18 °C. Por la tarde podría despejarse parcialmente el cielo y la máxima llegar hasta los 30 °C. No se descartan algunas lluvias aisladas por la noche.
Para el jueves y el viernes se pronostica nubosidad variable, con máximas de 32 °C y 33 °C, respectivamente. Las mínimas tendrán un piso de 20 °C el resto de la semana.