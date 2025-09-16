Secciones
Cartas de lectores: De zapallo a carruaje oficial
Hace 4 Hs

En un cuento infantil muy conocido, era suficiente que el hada madrina dijera “bidibi badibi bu” para que un zapallo se convirtiera en un bello carruaje. Está claro que desde la redacción de aquel cuento hasta ahora la tecnología de transporte ha cambiado. Y parece que, en San Miguel de Tucumán, esa misma hada anda haciendo de las suyas, porque un objeto o una hoja de papel convierten cualquier auto o camioneta en “vehículo oficial”. ¿Acaso una gorra transforma un auto en patrullero? ¿Puede una hoja, impresa en casa, transformar una camioneta en “vehículo de uso oficial”? Por lo que veo en las calles pareciera que sí. Una gorra o una hoja, colocada estratégicamente por el hada diciendo las palabras mágicas “bidibi badibi bu”, inmediatamente nos dará un vehículo inmune a las multas y los controles callejeros. Ante esto creo el municipio debería crear una Dirección Anti-Hadas y salir con la Policía Municipal de Tránsito a buscar todas las “carrozas mágicas” que, por cierto, son muy fáciles de detectar por toda la ciudad y particularmente dentro de las cuatro esquinas. Así los tucumanos podremos decir “colorín colorado, un curro se ha terminado”.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

