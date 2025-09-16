La iluminación y el mantenimiento de las autopistas

En esta obra prevista, la Provincia tendrá que reponer gran parte de los distribuidores de este trayecto, ya que, a lo largo de los últimos tiempos, fueron vandalizados y robados. En alguna oportunidad, Vialidad nacional y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habían encarado la obra para dotar de luz a los accesos a la ciudad. Ahora el proyecto es integral, de tal manera de poner a punto los distribuidores de Alderetes (camino al aeropuerto), del que conduce a Banda del Río Salí y el del barrio Tiro Federal hasta llegar a la zona del Mercofrut.