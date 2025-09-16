¿Nuevo compañero para Franco Colapinto? el joven irlandés que seduce a Alpine de cara a 2026

La escudería Alpine atraviesa un presente complicado en la Fórmula 1, pero ya pone sus fichas en 2026. Los analistas creen que contará con uno de los motores más poderosos del campeonato, y por eso los directivos, con Flavio Briatore como asesor clave, quieren rodearse de una dupla de pilotos que les permita volver a competir en los primeros planos.
En los últimos días, medios especializados como Motor.es y L’Auto-Journal informaron que el equipo francés puso la mirada en Alex Dunne, la joven promesa de McLaren. El irlandés, que ya participó en algunas prácticas de la temporada, aparece como candidato a reforzar la grilla de Alpine, donde el argentino Franco Colapinto busca consolidarse.
Según trascendió, la idea de Briatore es organizar una prueba privada con Dunne al volante de un monoplaza de años anteriores. El objetivo sería medirlo en condiciones reales y compararlo con otros pilotos de la estructura, entre ellos Paul Aron. A partir de esas evaluaciones se tomarían las primeras decisiones de cara al futuro inmediato.
L’Auto-Journal detalló que McLaren no vería con malos ojos cederlo por una o dos campañas. Con Lando Norris y Oscar Piastri asegurados hasta 2028, el equipo británico considera que su joya puede sumar kilómetros en otro box, lo que facilitaría la negociación con Alpine y, de paso, beneficiaría el desarrollo del joven talento.
Un escenario que puede cambiar todo
Si se concreta la operación, Colapinto tendría como compañero a Dunne desde 2026, lo que abriría una nueva competencia interna en el equipo. Aunque se espera que Alpine confirme al argentino como piloto titular para el próximo año, por ahora la escudería solo alimenta la expectativa de los fanáticos, que aguardan un anuncio oficial con el nombre del joven de Pilar como protagonista.