¿Nuevo compañero para Franco Colapinto? el joven irlandés que seduce a Alpine de cara a 2026

La escudería Alpine atraviesa un presente complicado en la Fórmula 1, pero ya pone sus fichas en 2026. Los analistas creen que contará con uno de los motores más poderosos del campeonato, y por eso los directivos, con Flavio Briatore como asesor clave, quieren rodearse de una dupla de pilotos que les permita volver a competir en los primeros planos.