Jaldo inauguró la Escuela N°39 “Andrés Chazarreta” en San Felipe y Santa Bárbara

A su vez, agradeció el compromiso de la comunidad educativa: “A pesar de que funcionaban en un edificio revocado con barro, los docentes nunca dejaron de enseñar. Incluso en momentos difíciles de pandemia o epidemias, siempre estuvieron al frente del aula. Gracias a ellos estamos contribuyendo a sacar adelante a nuestra patria argentina, porque a través de la educación vamos a cambiar indicadores que nos duelen, como la pobreza o la deserción escolar”.