Sorpresa en la Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza perdió y hay nuevo líder en la zona B

El duelo entre Agropecuario y Gimnasia de Mendoza tenía sabor a final anticipad en la zona B. El "Sojero" necesitaba ganar para seguir prendido en la pelea por el Reducido, mientras que el "Lobo" llegaba con la obligación de imponerse en Carlos Casares para afirmarse en la cima y mantener la ventaja en la recta decisiva de la Primera Nacional.