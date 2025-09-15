Sorpresa en la Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza perdió y hay nuevo líder en la zona B

El duelo entre Agropecuario y Gimnasia de Mendoza tenía sabor a final anticipad en la zona B. El "Sojero" necesitaba ganar para seguir prendido en la pelea por el Reducido, mientras que el "Lobo" llegaba con la obligación de imponerse en Carlos Casares para afirmarse en la cima y mantener la ventaja en la recta decisiva de la Primera Nacional.
El que entendió mejor cómo jugar el choque fue el conjunto local. Con solidez y aprovechando cada oportunidad, Agropecuario se impuso por 2-0, mostró eficacia en las áreas y alcanzó la línea del octogonal, aunque por ahora se mantiene afuera por diferencia de goles.
En los primeros minutos, Gimnasia mostró más iniciativa pero falló en la definición. Nicolás Ferreyra tuvo chances claras que no logró concretar y esa falta de precisión terminó costándole caro. A los 23 minutos, Alejandro Gagliardi envió un centro al medio y Rodrigo Mosqueira apareció como delantero para establecer el 1-0.
El segundo golpe llegó apenas iniciado el complemento. Tras un pelotazo largo, un error de cálculo de Diego Mondino dejó el camino libre para que Brian Blando resolviera con categoría y estirara la ventaja a 2-0, liquidando las esperanzas del conjunto mendocino.
Efecto en la tabla
El triunfo fue un desahogo para Agropecuario, que sueña con el segundo ascenso y celebra un golpe de autoridad en su estadio. A su vez, el resultado también favoreció a Estudiantes de Río Cuarto, que quedó en lo más alto de la Zona B gracias a su mayor cantidad de goles a favor por encima del "Pituco".