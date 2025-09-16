Cine argentino y teatro tucumano: propuestas para salir

Luego llegará “Yo no sé qué me han hecho tus ojos”, dirigida por Sergio Wolf y Lorena Muñoz en un rescate de la historia de Ada Falcón, quien fue una diva del tango argentino, tan carismática y talentosa como misteriosa. La producción investiga los misterios que rodearon su abrupta retirada de los escenarios en 1942, su posterior conversión en monja franciscana y su existencia sumida en el anonimato, con los recursos de las entrevistas y del material existente de archivo para reconstruir su vida.