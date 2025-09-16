Cine argentino y teatro tucumano: propuestas para salir

Sofía está sumida en un profundo duelo secreto, pero debe recibir en casa a su hijo que regresa después de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen.
“La llegada del hijo” es la película argentina codirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato que se proyectará hoy desde las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251). Es su segunda película, estrenada el año pasado en el Festival de San Sebastián y luego proyectada en el de Mar del Plata, protagonizada por Maricel Álvarez y Ángelo Mutti Spinetta.
Desde las 20, ZAP Cine programó una doble propuesta de tinte documental con entrada libre y gratuita en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575). En primer turno se verá el primer instituto universitario audiovisual de Tucumán dirigido por Jorge Wyngaard y que forma parte del archivo del Instituto Cinematográfico de la UNT. En 1965, “Nace un violín” muestra la labor realizada en la Escuela de Luthería al momento de construir un instrumento, con el asesoramiento de Alfredo del Lungo y la supervisión de Héctor Peirano.
Luego llegará “Yo no sé qué me han hecho tus ojos”, dirigida por Sergio Wolf y Lorena Muñoz en un rescate de la historia de Ada Falcón, quien fue una diva del tango argentino, tan carismática y talentosa como misteriosa. La producción investiga los misterios que rodearon su abrupta retirada de los escenarios en 1942, su posterior conversión en monja franciscana y su existencia sumida en el anonimato, con los recursos de las entrevistas y del material existente de archivo para reconstruir su vida.
“¿Dónde está el abuelo?”
En el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), a las 21 se repondrá “¿Dónde está el abuelo?”, versión libre en tono tucumano escrita y dirigida por Gustavo Delgado de “Esperando la carroza”, interpretada por el Grupo de Teatro de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán. Actúan Eduardo Ferrioli, Silvina Iriarte, Marta Yélamos, Enrique Vera Fontanelli, Sofía de la Fuente, Yito Contrera, Cristina Correa, Pablo Arlati, Fernando Pedrini, Lucía Notario, Fabiana Pache, Adriana Lorente, Virginia Moyano, Felicitas de Zavalía y el propio Delgado.