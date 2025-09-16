Efemérides del martes 16 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides del 16 de septiembre, se recuerda lo ocurrido en 1976 con la llamada Noche de los Lápices. Se convirtió en uno de los hechos más trágicos de la historia del país, en el que seis estudiantes de La Plata –luego se confirmarían otros cuatro- que pertenecían al grupo peronista Unión de Estudiantes Secundarios (UES), fueran secuestrados, torturados y fusilados por las Fuerzas Armadas.
Aquella histórica noche, los jóvenes se manifestaban pidiendo la implementación del boleto estudiantil gratuito. Sin embargo, horas más tarde miembros del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la policía bonaerense, liderados por Ramón Camps, ingresaron a los domicilios de los estudiantes y los secuestraron, sin dar a conocer su paradero.
En conmemoración de aquella trágica noche, el Estado argentino, y por iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria, creó el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios a través de la Ley 10.671, sancionada en 1998, con el objetivo de “poner en valor su rol como sujetos políticos”.
En tanto, el 16 de septiembre de 1955 y tres meses después de los bombardeos en Plaza de Mayo, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, que fue exiliado del país días después. El ex presidente argentino se instaló en España, donde permaneció hasta su regreso al país en 1973.
Por otro lado, el 16 de septiembre de 2015 se produjo un terremoto en Chile de gran intensidad, acompañado de réplicas y tsunami, de una magnitud de 8,4 en la escala de Richter, produciendo 16 fallecidos y numerosos damnificados. Además, el Servicio Sismológico de Estados Unidos informó que el epicentro del sismo tuvo lugar a 177 kilómetros al norte de la ciudad de Valparaíso, y con una profundidad de 11 kilómetros.
Finalmente, el 16 de septiembre también se recuerda la efeméride por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, creada por la Asamblea General de las Naciones unidas en 1994, a través de la resolución 49/114. La fecha se eligió en homenaje del día en el que más de 161 firmaron el Protocolo de Montreal, con la intención de crear una alianza internacional entre los principales Estados para reducir el uso de contaminantes que afectan a la capa de ozono.
Efemérides 16 de septiembre
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
Día de los Derechos del Estudiante Secundario (en Argentina)
1224 – San Francisco de Asís recibe los estigmas.
1380 – Muere Carlos V de Francia.
1492 – Las carabelas de Colón llegan a una amplia extensión atlántica cubierta de algas que después sería denominada "Mar de los sargazos".
1498 – Muere el inquisidor Tomas de Torquemada.
1736 – Muere Gabriel Daniel Fahrenheit, físico alemán.
1795 – Gran Bretaña captura Ciudad del Cabo.
1810 – Grito de Dolores: el mexicano Miguel Hidalgo se rebela contra las autoridades españolas.
1824 – Muere Luis XVIII, rey de Francia.
1848 – La esclavitud es abolida en todos los territorios franceses.
1873 – Nace Belisario Roldán, político y periodista argentino
1882 – Nace Ricardo Rojas, escritor y profesor.
1908 – William Crapo ‘Billy’ Durant funda la General Motors.
1924 – Nace Lauren Bacall, actriz estadounidense.
1925 – Nace B.B. King (Riley B. King), cantante y guitarrista estadounidense.
1936 – Muere ahogado en Islandia, junto con 38 de sus compañeros, el oceanógrafo y explorador frances Jean Baptiste Charcot.
1952 – Nace el actor estadounidense Mickey Rourke.1955 – La autodenominada "Revolución Libertadora" derroca al gobierno presidente Juan Domingo Perón.
1956 – Nace el ilusionista estadounidense David Copperfield.
1963 – Se forma la federación de Malasia.
1963 – Nace Richard Marx, compositor y cantante estadounidense.
1969 – Nace el cantante estadounidense Marc Anthony.
1973 – Muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara, representante de la Nueva Canción Chilena.
1975 – Independencia de Papua Nueva Guinea.
1976 – Son secuestrados 6 estudiantes secundarios de La Plata, Buenos Aires, que piden por el Boleto Estudiantil. El hecho se conoce como «La Noche de los Lápices».
1977 – Muere la soprano María Callas.
1978 – Más de 15.000 muertos en un terremoto de 7,7 de magnitud en la escala Richter en Tabas (Irán).
1981 – Nace Alexis Bledel, actriz estadounidense.
1987 – Veinticuatro países firman en Canadá el Protocolo de Montreal para evitar el deterioro de la capa de ozono.
2006 – Muere Aníbal Vinelli, periodista y crítico de cine argentino.
2007 – Muere Robert Jordan, escritor estadounidense.
2010 – Muere Silo (Mario Rodríguez), escritor argentino.
2015 -En Chile se produce un terremoto de gran intensidad, acompañado de réplicas y tsunami de una magnitud de 8,4 en Escala sismológica de magnitud de momento, produciendo 16 fallecidos y numerosos damnificados.
Se conmemora el Día de la Independencia de México. Grito de independencia.