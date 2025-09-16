Efemérides del martes 16 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Finalmente, el 16 de septiembre también se recuerda la efeméride por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, creada por la Asamblea General de las Naciones unidas en 1994, a través de la resolución 49/114. La fecha se eligió en homenaje del día en el que más de 161 firmaron el Protocolo de Montreal, con la intención de crear una alianza internacional entre los principales Estados para reducir el uso de contaminantes que afectan a la capa de ozono.