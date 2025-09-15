Lázaro Báez deberá pagar una multa de 329 millones de dólares por lavado de dinero

El empresario santacruceño Lázaro Báez, extitular de Austral Construcciones, fue intimado a pagar una multa de USD 329.237.200,14 (en su equivalente en pesos) por su condena en la causa Ruta del Dinero K. La resolución fue firmada por el juez federal Néstor Costabel, quien le otorgó un plazo de 10 días y advirtió que, en caso de incumplimiento, la Justicia avanzará sobre sus bienes.
La condena por la Ruta del Dinero K
La multa se desprende de la sentencia dictada en febrero de 2023 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ratificada en mayo de 2025 por la Corte Suprema. El fallo estableció una condena de 10 años de prisión para Báez como coautor de lavado de activos agravado, además de la sanción económica equivalente a seis veces el monto de la operación ilícita.
La defensa de Báez: “Es de cumplimiento imposible”
El abogado Juan Martín Villanueva, defensor de Báez, presentó un recurso para frenar la ejecución de la multa. Alegó que la cifra reclamada supera ampliamente el patrimonio del empresario y que, sumada a decomisos y otros procesos administrativos, se vuelve “de cumplimiento imposible”.
También cuestionó la constitucionalidad del artículo del Código Penal que regula las multas por lavado de dinero, al considerar que la norma es confiscatoria. Sin embargo, el juez Costabel rechazó el planteo:
“La pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa”, señaló en su resolución.
Patrimonio y bienes millonarios
La investigación patrimonial contra Báez se inició en 2016. Entre 2004 y 2015, su patrimonio creció un 12.127%, mientras que el de Austral Construcciones aumentó un 45.313%.
El Tribunal de Tasaciones valuó sus bienes en más de 3.000 millones de pesos en 2016, equivalentes a USD 205 millones de la época. El inventario incluye más de 1.400 bienes, entre ellos:
Terrenos, casas, hoteles y estancias.
Empresas, estaciones de servicio y vehículos.
Maquinaria vial y aeronaves.Propiedades distribuidas en al menos diez provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
Otras medidas judiciales contra Báez
Esta no es la única causa que afecta al empresario. En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal N°4 ordenó el decomiso de USD 4 millones en cuentas en Bahamas y Suiza, además del remate de 56 propiedades pertenecientes a él y a su hijo Martín Báez.
En julio de 2025, el mismo tribunal unificó en 15 años de cárcel sus condenas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. Actualmente, Báez cumple pena en un penal de Santa Cruz.