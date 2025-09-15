Lázaro Báez deberá pagar una multa de 329 millones de dólares por lavado de dinero

El empresario santacruceño Lázaro Báez, extitular de Austral Construcciones, fue intimado a pagar una multa de USD 329.237.200,14 (en su equivalente en pesos) por su condena en la causa Ruta del Dinero K. La resolución fue firmada por el juez federal Néstor Costabel, quien le otorgó un plazo de 10 días y advirtió que, en caso de incumplimiento, la Justicia avanzará sobre sus bienes.