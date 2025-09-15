Estados Unidos atacó otra lancha, en Venezuela

Desde Washington, altos funcionarios y aliados del Ejecutivo respaldaron la operación como parte de una nueva política para combatir a grupos que la administración estadounidense ha etiquetado como “narco-terroristas” —en algunos casos, organizaciones como la Tren de Aragua han sido designadas por la Casa Blanca como organizaciones terroristas extranjeras— y han defendido el uso de la fuerza en alta mar para interrumpir envíos de droga hacia el país. Expertos y think tanks advierten, sin embargo, sobre los riesgos diplomáticos y legales que implican este tipo de acciones.