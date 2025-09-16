Secciones
Contenido patrocinado

La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta
La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta
Hace 8 Hs

El mercado argentino atraviesa un momento de gran competitividad, y Chevrolet responde con una propuesta integral que combina potencia, tecnología y confort. En GEMSA, concesionario oficial de Tucumán y Santiago del Estero ya están disponibles tres modelos que marcan la diferencia: la Chevrolet Silverado, la S10 en sus versiones LTZ y High Country, y la totalmente renovada Trailblazer 2025, todos con entrega inmediata.

Chevrolet Silverado: la full-size que completa la oferta de GM en Argentina

Desembarco esperado de la marca para competir en este segmento.

- Motor EcoTec V8 5.3 naftero (360 CV y 518 Nm).

- Caja automática de 10 marchas con tracción 4x4 desconectable y reductora.

- Versiones: Z71 Trail Boss (perfil off-road) y High Country (lujo y confort).

- Seguridad: seis airbags, cámaras 360°, frenado automático de emergencia y asistencias avanzadas de conducción, que garantizan máxima seguridad en todo tipo de caminos.

La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta

- Tecnología: tablero digital de 12”, pantalla multimedia de 13,4” y sistema OnStar con Wi-Fi.

- Precio final: Silverado Z71 $ 99.999.900 y Silverado High Country $106.999.900.

Chevrolet S10: un restyling con impacto

Una renovación que potencia su diseño y tecnología, consolidándose como una de las pick-ups medianas más confiables de la región.

- Motor Duramax 2.8 turbodiésel de 207 CV y 510 Nm.

- Caja automática de 8 marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora.

- Diseño renovado: faros full LED, parrilla cromada y llantas de 18″.

- Seguridad: seis airbags, control de estabilidad y frenado autónomo de emergencia, además de alertas de carril y de tráfico cruzado trasero.

La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta

- Interior actualizado: tablero digital, pantalla multimedia flotante de 11” con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, mayor aislación acústica y conectividad mejorada.

- Precio final: S10 LTZ $61.999.900 y S10 High Country $65.999.900.

- Su rendimiento es una de sus mayores cartas: acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 s, alcanza 181 km/h y logra consumos de 12,3 km/l en uso mixto.

Chevrolet Trailblazer 2025: la SUV que vuelve a dar pelea

Basada en la plataforma de la S10, estrena el restyling más profundo en más de una década, con cambios en diseño, equipamiento y performance.

- Motor 2.8 turbodiésel de 207 CV, caja automática de 8 marchas y tracción 4x4.

- Espacio para 7 pasajeros, tablero digital de 8” y pantalla MyLink de 11” con Android Auto y AppleCar Play inalámbricos.

- Seguridad: seis airbags, alerta de punto ciego, frenado automático con detección de peatones y control electrónico de estabilidad.

- Conectividad de última generación: Wi-Fi nativo y sistema OnStar.

- Precio final: Trailblazer $68.999.900.

Todos los vehículos cuentan con el respaldo de OnStar, servicio con el que los usuarios contarán con asistencia las 24 horas, Wi-Fi a bordo y respuesta inmediata en caso de emergencias.

La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta

Disponibilidad en Tucumán y Santiago del Estero

Todos los modelos cuentan con entrega inmediata en GEMSA, junto con planes de financiación con tasas desde 0% y el respaldo de una atención personalizada.

Te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel de Tucumán, Concepción y Santiago del Estero para conocer de cerca estos vehículos.

O consultá por whatsapp haciendo clic en el siguiente link: 

GEMSA Tucumán

https://wa.me/+5493813533995

Esta nota es de acceso libre.
Temas Santiago del EsteroChevroletArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
1

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido
3

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT
4

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa
5

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán
6

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Más Noticias
Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

Lanzan un curso de Fotografía y Biodiversidad en las Yungas tucumanas

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

¿Querés formarte para el cambio? Se viene un programa de liderazgo en Tucumán

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Cuánto podés ganar por día con el alquiler de un espacio vacío de tu casa

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos

La riqueza invisible de Tucumán: lo que tenemos y no miramos