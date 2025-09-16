La evolución de las Pick ups y SUVs de Chevrolet: oportunidad, potencia y lujo en una misma propuesta

El mercado argentino atraviesa un momento de gran competitividad, y Chevrolet responde con una propuesta integral que combina potencia, tecnología y confort. En GEMSA, concesionario oficial de Tucumán y Santiago del Estero ya están disponibles tres modelos que marcan la diferencia: la Chevrolet Silverado, la S10 en sus versiones LTZ y High Country, y la totalmente renovada Trailblazer 2025, todos con entrega inmediata.
Chevrolet Silverado: la full-size que completa la oferta de GM en Argentina
Desembarco esperado de la marca para competir en este segmento.
- Motor EcoTec V8 5.3 naftero (360 CV y 518 Nm).
- Caja automática de 10 marchas con tracción 4x4 desconectable y reductora.
- Versiones: Z71 Trail Boss (perfil off-road) y High Country (lujo y confort).
- Seguridad: seis airbags, cámaras 360°, frenado automático de emergencia y asistencias avanzadas de conducción, que garantizan máxima seguridad en todo tipo de caminos.
- Tecnología: tablero digital de 12”, pantalla multimedia de 13,4” y sistema OnStar con Wi-Fi.
- Precio final: Silverado Z71 $ 99.999.900 y Silverado High Country $106.999.900.
Chevrolet S10: un restyling con impacto
Una renovación que potencia su diseño y tecnología, consolidándose como una de las pick-ups medianas más confiables de la región.
- Motor Duramax 2.8 turbodiésel de 207 CV y 510 Nm.
- Caja automática de 8 marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora.
- Diseño renovado: faros full LED, parrilla cromada y llantas de 18″.
- Seguridad: seis airbags, control de estabilidad y frenado autónomo de emergencia, además de alertas de carril y de tráfico cruzado trasero.
- Interior actualizado: tablero digital, pantalla multimedia flotante de 11” con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, mayor aislación acústica y conectividad mejorada.
- Precio final: S10 LTZ $61.999.900 y S10 High Country $65.999.900.
- Su rendimiento es una de sus mayores cartas: acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 s, alcanza 181 km/h y logra consumos de 12,3 km/l en uso mixto.
Chevrolet Trailblazer 2025: la SUV que vuelve a dar pelea
Basada en la plataforma de la S10, estrena el restyling más profundo en más de una década, con cambios en diseño, equipamiento y performance.
- Motor 2.8 turbodiésel de 207 CV, caja automática de 8 marchas y tracción 4x4.
- Espacio para 7 pasajeros, tablero digital de 8” y pantalla MyLink de 11” con Android Auto y AppleCar Play inalámbricos.
- Seguridad: seis airbags, alerta de punto ciego, frenado automático con detección de peatones y control electrónico de estabilidad.
- Conectividad de última generación: Wi-Fi nativo y sistema OnStar.
- Precio final: Trailblazer $68.999.900.
Todos los vehículos cuentan con el respaldo de OnStar, servicio con el que los usuarios contarán con asistencia las 24 horas, Wi-Fi a bordo y respuesta inmediata en caso de emergencias.
Disponibilidad en Tucumán y Santiago del Estero
Todos los modelos cuentan con entrega inmediata en GEMSA, junto con planes de financiación con tasas desde 0% y el respaldo de una atención personalizada.
Te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel de Tucumán, Concepción y Santiago del Estero para conocer de cerca estos vehículos.
O consultá por whatsapp haciendo clic en el siguiente link:
GEMSA Tucumán