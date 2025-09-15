“Puedo controlarlo todo”: la innovadora medida de Luis Enrique para seguir el partido de PSG

El entrenador Luis Enrique volvió a sorprender con una innovación táctica. Durante el duelo entre PSG y Lens, decidió mirar el partido desde la tribuna en lugar de sentarse en el banco.
El DT, que aún se recupera de una fractura de clavícula, explicó que buscaba otra perspectiva. Dijo que desde arriba puede controlarlo todo y que piensa repetir la experiencia en el futuro.
No es la primera vez que apela a métodos poco convencionales. En España ya había usado walkie talkies para comunicarse con sus jugadores o actividades lúdicas como escape rooms y laser tag para fortalecer al grupo.
En el Celta de Vigo incluso utilizó andamios para observar los entrenamientos desde una posición elevada. Todas estas decisiones buscan obtener información directa y mejorar el rendimiento colectivo.
El futuro según Luis Enrique
El DT reflexionó en varias ocasiones sobre un fútbol con entrenadores en lo alto y sistemas de comunicación avanzados. Para él, el futuro será con cascos y control total desde arriba.