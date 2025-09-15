Messi y Suárez compararon a un jugador con Martín Palermo y los hinchas de Boca enloquecieron

Un divertido cruce entre Lionel Messi y Luis Suárez en redes sociales volvió locos a los hinchas de Boca Juniors. Todo surgió tras el triunfo de Deportivo LSM, el equipo amateur que ambos fundaron en Uruguay.
En el clásico ante Estudiantes, el delantero Martín Parodi fue la figura con dos goles. El club publicó su foto y Messi comentó con una broma: "Palermo????", en referencia al histórico goleador del "Xeneize".
Rápidamente llegó la réplica de Suárez con humor: "Claaaaro: Martín Palermo", acompañado de emojis de fuego y aplausos. El ida y vuelta se viralizó de inmediato.
Los fanáticos reaccionaron con una avalancha de comentarios y likes, sorprendidos por la comparación. El divertido intercambio reforzó el vínculo entre los cracks y su conexión con Boca.
Lo que viene para Inter Miami
Mientras tanto, Inter Miami se prepara para enfrentar a Seattle Sounders. El equipo de Messi llega con un presente irregular, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos.