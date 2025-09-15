Secciones
Duplantis hizo historia: superó su propio récord y se consagró tricampeón mundial de atletismo

Durante el Mundial de Tokio, el sueco superó la barra de 6,30 m, mejorando su propio récord en un centímetro.

Hace 1 Hs

El sueco Armand Duplantis escribió otra página dorada en la historia del atletismo. En Tokio logró superar los 6,30 metros en salto con garrocha y se coronó tricampeón mundial. Además, batió su propio récord por decimocuarta vez.

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis, con 6 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall se quedó con el bronce al saltar 5,95. Sin embargo, todas las miradas quedaron en el llamado Mondo.

Duplantis consiguió la marca en su tercer intento, luego de fallar en los dos anteriores, y desató la locura en el estadio donde ya había conseguido el oro olímpico en 2021. El escenario tuvo un valor simbólico enorme para él.

El sueco contó en la previa que aquellos Juegos fueron difíciles de disfrutar porque todo parecía apocalíptico. Esta vez, en cambio, se dio el lujo de celebrar ante un público rendido a sus pies.

Una leyenda viva

Con este triunfo, Duplantis sumó su tercer oro mundial consecutivo y reafirmó un legado que incluye títulos olímpicos y récords batidos en distintas ciudades. A sus 24 años, ya es considerado un mito del deporte.

