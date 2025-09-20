Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

La tecnología no solo ha cambiado la forma en que escuchamos música, sino también cómo la creamos. Gracias a los avances en Inteligencia Artificial (IA), ahora es posible componer, producir y mezclar canciones desde un teléfono o una computadora, sin la necesidad de contar con una formación musical profesional. Existen diversas aplicaciones diseñadas para facilitar este proceso, convirtiéndose en herramientas esenciales para músicos, productores y aficionados que buscan explorar nuevas formas de expresión sonora.