Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Fueron diseñadas como herramientas para músicos, productores y aficionados.

SIN BARRERAS. Las aplicaciones fueron pensadas para diferentes rangos de conocimiento sobre la música. SIN BARRERAS. Las aplicaciones fueron pensadas para diferentes rangos de conocimiento sobre la música. FOTO TOMADA DE MUSICFY.LOL
Hace 26 Min

La tecnología no solo ha cambiado la forma en que escuchamos música, sino también cómo la creamos. Gracias a los avances en Inteligencia Artificial (IA), ahora es posible componer, producir y mezclar canciones desde un teléfono o una computadora, sin la necesidad de contar con una formación musical profesional. Existen diversas aplicaciones diseñadas para facilitar este proceso, convirtiéndose en herramientas esenciales para músicos, productores y aficionados que buscan explorar nuevas formas de expresión sonora.

La Inteligencia Artificial en la música permite a las máquinas generar melodías, ritmos e incluso letras de manera autónoma, adaptándose al estilo y preferencias del usuario. Esta herramienta no solo agiliza el proceso creativo, sino que también amplía las posibilidades artísticas de quienes la utilizan.

¿Cuáles son las cinco aplicaciones más populares para crear música con IA?

FL Studio Mobile

Disponible para dispositivos Android y iOS, esta aplicación se ha posicionado como una de las favoritas entre los productores musicales. Ofrece herramientas para crear bucles, mezclar pistas y aplicar efectos en tiempo real. Gracias a su sistema de IA, los usuarios pueden explorar nuevas ideas musicales y experimentar con diferentes estilos musicales, lo que la convierte en una opción versátil tanto para principiantes como para expertos.

Amper Music

Diseñada para facilitar la producción de música original en pocos minutos, Amper Music combina algoritmos de aprendizaje automático con una biblioteca de sonidos grabados por músicos profesionales. Esta plataforma destaca por su capacidad de analizar y entender las preferencias de los compositores, generando pistas únicas basadas en los gustos del usuario.

Soundtrap

Es una herramienta en línea, propiedad de Spotify, que permite la creación musical colaborativa en tiempo real. Su integración de Inteligencia Artificial facilita la generación de pistas personalizadas, incorporación de efectos sonoros y la difusión de las creaciones en redes sociales. Soundtrap es ideal para aquellos que buscan una experiencia musical interactiva y creativa.

GarageBand

Exclusiva para usuarios de Apple, GarageBand ha sido una de las pioneras en este tipo de herramientas. Ofrece una amplia gama de instrumentos virtuales y opciones de grabación profesional. Su IA ayuda a los usuarios a encontrar acordes y melodías que se ajusten a sus preferencias musicales, haciendo que el proceso creativo sea más intuitivo.

BandLab

Más que una aplicación, BandLab funciona también como una red social para músicos. Su tecnología de IA permite grabar, editar y mezclar pistas de manera sencilla. Además, brinda funciones de colaboración remota, haciendo posible crear música en conjunto desde distintas partes del mundo.

