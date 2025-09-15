Secciones
LG PlayLA GACETA Central

En Barrio Sur, vecinos denuncian que mesas de un bar dificultan el paso peatonal en Bolívar y Ayacucho

Reclaman que las personas con movilidad reducida y madres con cochecitos no pueden caminar por las zona.

Hace 2 Hs

En Bolívar y Ayacucho, frente a la plaza San Martín, vecinos expresaron su malestar por la ocupación de la vereda por parte de un bar local. Según los testimonios recibidos por LA GACETA, las mesas y sillas colocadas sobre el espacio peatonal dificultan la circulación, especialmente para personas con movilidad reducida, madres con cochecitos o incluso para quienes simplemente quieren caminar por la zona.

Además, los afectados enviaron a este diario fotografías como prueba del inconveniente. El problema, según los vecinos, no solo afecta a quienes transitan, sino también a los propios clientes del bar, que deben lidiar con el constante ir y venir de personas por el lugar. 

En Barrio Sur, vecinos denuncian que mesas de un bar dificultan el paso peatonal en Bolívar y Ayacucho

La situación se originó durante la pandemia, cuando se permitió que los locales ocuparan más espacio exterior, pero actualmente existen ordenanzas que regulan el uso de la vereda y exigen dejar un espacio libre suficiente para la circulación.

Temas Ayacucho
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?
6

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Más Noticias
¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Comentarios