En Barrio Sur, vecinos denuncian que mesas de un bar dificultan el paso peatonal en Bolívar y Ayacucho

En Bolívar y Ayacucho, frente a la plaza San Martín, vecinos expresaron su malestar por la ocupación de la vereda por parte de un bar local. Según los testimonios recibidos por LA GACETA, las mesas y sillas colocadas sobre el espacio peatonal dificultan la circulación, especialmente para personas con movilidad reducida, madres con cochecitos o incluso para quienes simplemente quieren caminar por la zona.
Además, los afectados enviaron a este diario fotografías como prueba del inconveniente. El problema, según los vecinos, no solo afecta a quienes transitan, sino también a los propios clientes del bar, que deben lidiar con el constante ir y venir de personas por el lugar.
La situación se originó durante la pandemia, cuando se permitió que los locales ocuparan más espacio exterior, pero actualmente existen ordenanzas que regulan el uso de la vereda y exigen dejar un espacio libre suficiente para la circulación.