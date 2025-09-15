En Barrio Sur, vecinos denuncian que mesas de un bar dificultan el paso peatonal en Bolívar y Ayacucho

En Bolívar y Ayacucho, frente a la plaza San Martín, vecinos expresaron su malestar por la ocupación de la vereda por parte de un bar local. Según los testimonios recibidos por LA GACETA, las mesas y sillas colocadas sobre el espacio peatonal dificultan la circulación, especialmente para personas con movilidad reducida, madres con cochecitos o incluso para quienes simplemente quieren caminar por la zona.