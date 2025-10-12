La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes

Por primera vez en la historia, la obesidad infantil superó al bajo peso como la forma más común de malnutrición en niños y adolescentes. El dato surge de un informe de Unicef, que analizó información de más de 190 países. Según el organismo, uno de cada diez menores de entre 5 y 19 años vive con obesidad, lo que equivale a 188 millones de chicos y adolescentes en el planeta. En la Argentina, los datos muestran que los adolescentes obtienen al menos un tercio de su ingesta energética a partir de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Este patrón ubica al país en una posición similar a la de México, Chile y Bélgica, con dietas muy cargadas de azúcares y grasas.