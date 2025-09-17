Omnispace, rival de Starlink, llega con su opción de internet satelital a la Argentina

Lo que viene

Para comenzar a operar plenamente, la compañía deberá cumplir con varios requisitos regulatorios, como la asignación de frecuencias y la coordinación con otras constelaciones satelitales. Aún no se conoce el precio del servicio de Omnispace en Argentina, pero se sabe que competirá con Starlink y que se enfocará en ofrecer internet satelital 5G a un costo más accesible. Se puede conocer más info en omnispace.com/