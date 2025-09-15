Se estrena en Argentina la película que habla sobre el cuadro robado por los nazis en una trama dramática

Aunque la película es una obra de ficción, su guion está basado en hechos reales. En 2005, un cuadro de Schiele fue encontrado en la casa de un obrero y posteriormente subastado. Este no es un caso aislado, ya que numerosas obras sustraídas por los nazis han reaparecido en las últimas décadas en museos, depósitos o apartamentos. El hallazgo más resonante ocurrió en 2012, cuando la policía alemana encontró más de 1200 piezas en Múnich, en el departamento del hijo de un coleccionista vinculado al Tercer Reich.