Tucumán campeón en Mar del Plata: el Sub 14 femenino de hockey logró el ascenso y el título nacional

Para Gómez Salas, lo conseguido en Mar del Plata no es casualidad, sino producto de una estructura que viene creciendo y que apunta a consolidarse en las categorías superiores. “Plasmamos en el campo de juego un hockey muy superior en lo técnico y en lo estructural, y lo más lindo fueron las felicitaciones de los rivales y de la gente, que decían que era un placer ver jugar a Tucumán. Eso habla del esfuerzo de las chicas y del compromiso que tuvieron en estos meses”, destacó.