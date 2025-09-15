Tucumán campeón en Mar del Plata: el Sub 14 femenino de hockey logró el ascenso y el título nacional

El hockey tucumano volvió a ser noticia a nivel nacional gracias a la brillante campaña de su seleccionado Sub 14 femenino, que se consagró campeón del Campeonato Argentino de Selecciones B disputado en Mar del Plata y obtuvo el ascenso a la máxima categoría. El equipo, dirigido por Gonzalo Gómez Salas y Paula Palacios, vivió un proceso de preparación diferente a lo habitual y que terminó dando sus frutos con un doble premio soñado.
“La sensación es muy, pero muy linda. Fue un proceso largo, que comenzó en marzo y nos permitió trabajar con tiempo. A diferencia de otros años, en los que el armado del seleccionado se hacía a las apuradas, esta vez tuvimos seis meses de preparación. Eso fue clave para que las chicas llegaran con confianza, seguras de lo que podían hacer”, explicó Gómez Salas, que junto a su cuerpo técnico desarrolló un plan que combinó lo técnico, lo táctico y el aspecto anímico, fundamental en jugadoras tan jóvenes.
El debut fue con triunfo por 2-1 frente a Neuquén, seguido de un ajustado 1-0 ante La Pampa. Con la clasificación asegurada, Tucumán mostró todo su potencial en la fase de grupos con un contundente 9-1 sobre Asociación de Hockey del Oeste (AHO). En semifinales, el rival fue el Litoral, al que venció 1-0 para sellar el ascenso a la máxima categoría. La final, nuevamente frente a La Pampa, fue una exhibición: el 5-0 que ratificó la superioridad tucumana y cerró con broche de oro un torneo perfecto.
Más allá de los resultados, el cuerpo técnico puso especial énfasis en el trabajo emocional con jugadoras de entre 12 y 14 años. “A esa edad es muy difícil mantenerlas concentradas, son chicas que se dispersan rápido y podían sufrir frustraciones. Por eso trabajamos mucho en la confianza, en charlas cortas pero incisivas, para que no se desenfoquen y sigan con claridad lo que entrenamos. Ese equilibrio mental fue tan importante como la técnica”, subrayó el entrenador.
El equipo tucumano no solo se destacó colectivamente, sino también de manera individual. Delfina Paz (Los Tarcos) fue elegida la mejor arquera del campeonato, mientras que Juliana Rojas (Tucumán Rugby) se llevó el premio a la mejor jugadora del certamen.
Para Gómez Salas, lo conseguido en Mar del Plata no es casualidad, sino producto de una estructura que viene creciendo y que apunta a consolidarse en las categorías superiores. “Plasmamos en el campo de juego un hockey muy superior en lo técnico y en lo estructural, y lo más lindo fueron las felicitaciones de los rivales y de la gente, que decían que era un placer ver jugar a Tucumán. Eso habla del esfuerzo de las chicas y del compromiso que tuvieron en estos meses”, destacó.
El futuro inmediato marcará que varias de estas jugadoras, por edad, pasen el próximo año a la Sub 16, que ya compite en la máxima categoría. El desafío será dar continuidad a este proceso, seguir puliendo talentos y mantener a Tucumán en lo más alto del hockey nacional en todas las divisiones.