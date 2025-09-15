Secciones
La indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “tienen dos días a los chicos y después te discuten”

La conductora hizo referencia a la separación de Chechu Bonelli, pero terminó por hacer un descargo personal.

Hace 1 Hs

Este fin de semana, Sabrina Rojas soltó unas polémicas declaraciones en el programa que conduce. Aunque empezó con una defensa a Chechu Bonelli por su reciente separación y las internas con el padre de sus hijos, las indirectas de Rojas terminaron escalando y sonando como una catarsis personal en contra de Luciano Castro.

En un primer momento, la conductora hizo referencia a las mentiras de los hombres y las justificaciones que dan para engañar a sus parejas. Pero enseguida empezó a hablar de algo mucho más profundo y que parece haberle tocado de cerca: las responsabilidades parentales que comparte con Castro.

Sabrina Rojas defendió a Chechu Bonelli pero hizo una catarsis

Rojas hizo referencia a una excusa habitual en los hombres que tienen hijos, están casados, pero quieren mantener una relación paralela. “La que te tiran todos: que están separados bajo el mismo techo”, soltó con ironía. “Hay muchos hombres que dicen que es por la familia, pero en realidad están separados y fingen por los nenes”, amplió la modelo en relación a Bonelli.

Pero quiso hacer un descargo que se extendió hasta sonar personal. Es que Bonelli está recientemente separada del futbolista Darío Cvitanich y el fin de la relación se dio en medio de rumores de infidelidades por parte de él. Además, la panelista Majo Martino aseguró que Bonelli habría estallado en furia luego de que él confirmara la separación, sin antes habérselo comunicado a sus hijas de forma correcta.

“Palito” de Sabrina Rojas a Luciano Castro por la crianza

En su defensa, continuó contundente: “También es verdad que el hombre se separa y hay una responsabilidad que no se lleva. Nosotras estamos cinco días con los chicos y ellos apenas dos”, sostuvo. En este sentido, Rojas lleva cuatro años compartiendo la custodia de sus hijos con Luciano Castro, de quien se separó en 2021 después de 11 años de relación.

Pero ese no fue todo el descargo, sino que se explayó aún más, dejando claro que tiene experiencia en este tipo de desencuentros: “Encima que los tienen dos días, después te discuten”, se quejó la conductora. “Uno los entrega con todo hecho y lo único que tienen que hacer es llevarlos al colegio y darles de comer”, dijo, otra vez irónica y con enojo.

“El apto físico, los médicos, los cumpleaños, todo recae en nosotras”, enfatizó, dando lugar a pensar que Castro no se hace cargo de todas las funciones de padre. Pero decidió cerrar con un mensaje esperanzador. “Un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes”, dijo sin dudarlo.

