“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

Desde su estreno, este drama policíaco protagonizado por Mark Ruffalo fue elegido como uno de los estrenos más potentes del año.

Hace 24 Min

Disponible en la plataforma HBO Max, Task captó rápidamente la atención de la crítica, que la señala como una de las candidatas a mejor producción televisiva de 2025. Estrenada el 8 de septiembre, la miniserie de siete episodios combina drama psicológico e investigación criminal, con un protagonista que esconde un pasado inesperado: Mark Ruffalo interpreta a Tom Brandis, un agente especial que antes de integrarse a la fuerza federal ejerció como sacerdote durante ocho años.

La trama se desarrolla en los suburbios de Filadelfia, donde Brandis debe enfrentar una serie de violentos robos en viviendas vinculadas al narcotráfico. El enfoque de la serie va más allá del clásico misterio policial: su showrunner, Brad Ingelsby (Mare of Easttown), apuesta por un relato donde la tensión surge del choque entre personajes complejos, tanto del lado de la ley como del crimen, evitando divisiones tajantes entre héroes y villanos.

“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

El elenco de Task incluye, además de Ruffalo, a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Martha Plimpton, Raúl Castillo, Thuso Mbedu, Fabien Frankel y Alison Oliver. La miniserie combina acción e introspección, explorando temas como la redención, la pérdida y la moralidad en un contexto de crimen organizado. La música de Dan Deacon acompaña el ritmo de esta producción que ya se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del streaming en septiembre.

¿Por qué deberán operar a Thiago Medina?: el ex Gran Hermano continúa grave

El hijo de Yiya Murano explotó contra la serie de su madre y puso límites: “Se pudre todo”

La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

Ideal para el domingo: "Hijack 1971", un thriller histórico basado en hechos reales

“Mordiscos peligrosos”: 40 años del primer protagónico de Jim Carrey, ahora en Prime Video

Las fuerzas del hielo

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

Con orden, intensidad y eficacia: Atlético Tucumán frenó a River y se acomodó en el Clausura

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

