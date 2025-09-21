“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

Disponible en la plataforma HBO Max, Task captó rápidamente la atención de la crítica, que la señala como una de las candidatas a mejor producción televisiva de 2025. Estrenada el 8 de septiembre, la miniserie de siete episodios combina drama psicológico e investigación criminal, con un protagonista que esconde un pasado inesperado: Mark Ruffalo interpreta a Tom Brandis, un agente especial que antes de integrarse a la fuerza federal ejerció como sacerdote durante ocho años.