“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

Disponible en la plataforma HBO Max, Task captó rápidamente la atención de la crítica, que la señala como una de las candidatas a mejor producción televisiva de 2025. Estrenada el 8 de septiembre, la miniserie de siete episodios combina drama psicológico e investigación criminal, con un protagonista que esconde un pasado inesperado: Mark Ruffalo interpreta a Tom Brandis, un agente especial que antes de integrarse a la fuerza federal ejerció como sacerdote durante ocho años.
La trama se desarrolla en los suburbios de Filadelfia, donde Brandis debe enfrentar una serie de violentos robos en viviendas vinculadas al narcotráfico. El enfoque de la serie va más allá del clásico misterio policial: su showrunner, Brad Ingelsby (Mare of Easttown), apuesta por un relato donde la tensión surge del choque entre personajes complejos, tanto del lado de la ley como del crimen, evitando divisiones tajantes entre héroes y villanos.
El elenco de Task incluye, además de Ruffalo, a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Martha Plimpton, Raúl Castillo, Thuso Mbedu, Fabien Frankel y Alison Oliver. La miniserie combina acción e introspección, explorando temas como la redención, la pérdida y la moralidad en un contexto de crimen organizado. La música de Dan Deacon acompaña el ritmo de esta producción que ya se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del streaming en septiembre.