Secciones
Política

Desde mañana, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

El gobernador dejará inaugurado el segundo módulo de cuatro pabellones por lo que la capacidad del centro penitenciario ascenderá a 1.600 reos.

Desde mañana, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más
Hace 9 Min

El Gobierno confirmó que mañana quedará inaugurada la segunda y última etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz, una obra que, según aclararon, no tiene precedentes en la Argentina reciente.

“Estamos habilitando la penitenciaría de Benjamín Paz, la segunda y última etapa: cuatro pabellones más, 800 plazas adicionales que sumadas a las 800 que ya tenemos llegamos a mil seiscientas plazas en total”, dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo. 

El mandatario provincial recordó que la construcción demandó casi dos años de trabajo y una fuerte inversión con dinero de las arcas de la provincia. “Ninguna provincia de la República Argentina, en este año y nueve meses, tiene un establecimiento carcelario de estas características, hecho a nuevo como lo tiene Tucumán”, afirmó.

El pasado miércoles 3 de este mes, luego de dejar inaugurado el Area de Infantería en Las Talitas, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, había adelantado la fecha de inauguración.

La obra atravesó demoras y falta de financiamiento. Fondos nacionales prometidos no llegaron a tiempo y la edificación quedó paralizada. “Nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hicimos un gran esfuerzo financiero, porque los recursos de la Nación estaban atrasados. La provincia empezó a poner una cuota aparte y hoy, gracias a Dios, la estamos terminando”, detalló.

Descomprimir

El complejo, ubicado en el departamento Trancas, permitirá descomprimir la situación de las comisarías, que inevitablemente eran utilizadas como lugares de detención transitoria por falta de espacio en las diferentes unidades de la Cárcel de Villa Urquiza, que ya tiene más de 100 años de existencia. “Con esto vamos a alivianar las comisarías y a tener más policías en la calle para tareas de seguridad preventiva”, agregó Jaldo.

Con la finalización de la segunda etapa, Benjamín Paz se consolida como el establecimiento penitenciario más grande y moderno del país, "un proyecto que busca además de ampliar la capacidad de alojamiento sino también mejorar las condiciones de detención y reforzar el sistema de seguridad provincial", cerró Jado.

Temas Osvaldo JaldoPenal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con una inversión de más de $6.700 millones, el Gobierno anunció la reactivación de 135 viviendas en la capital tucumana

Con una inversión de más de $6.700 millones, el Gobierno anunció la reactivación de 135 viviendas en la capital tucumana

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó el fin de la impunidad en Tucumán

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó "el fin de la impunidad en Tucumán"

Desde el próximo martes, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

Desde el próximo martes, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

“El resultado consolida al PJ como columna vertebral del frente, dijo Jaldo sobre las elecciones bonaerenses

“El resultado consolida al PJ como columna vertebral del frente", dijo Jaldo sobre las elecciones bonaerenses

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
5

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
El Gobierno promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno tucumano aportará hasta $35 millones para abrir una nueva sede de la Justicia Federal

El Gobierno tucumano aportará hasta $35 millones para abrir una nueva sede de la Justicia Federal

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

Milei reapareció en un video y redobló la apuesta ideológica

Milei reapareció en un video y redobló la apuesta ideológica

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Comentarios