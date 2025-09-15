En Casa de Gobierno, Jaldo recibió a la Asociación de Magistrados en su día

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió este lunes con la jueza Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), junto a una comitiva de magistrados. El encuentro contó también con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.