Política

En Casa de Gobierno, Jaldo recibió a la Asociación de Magistrados en su día

El mandatario se reunió con integrantes de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán.

Hace 14 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió este lunes con la jueza Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), junto a una comitiva de magistrados. El encuentro contó también con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

Durante la reunión, Ruiz destacó la importancia de visibilizar el trabajo judicial. “Hoy es el Día de la Magistratura, la Función Judicial. Era importante tener esta reunión con el Gobernador para visibilizar el trabajo que se hace desde la justicia, desde los distintos lugares y funciones”, señaló.

Asimismo, la titular de la FAM agregó: “Que nos reciba el Gobernador implica poner en valor el trabajo cotidiano de la justicia”. Sobre la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, remarcó: “El trabajo conjunto no quiere decir que cada uno se salga de su rol. La Asociación de Magistrados defiende la independencia del Poder Judicial. Trabajo conjunto no significa falta de independencia, al contrario, implica un bien superior: la ciudadanía y la paz social”.

Ruiz también destacó las recientes reformas legislativas, incluyendo modificaciones en los Códigos Civil, Procesal Civil, de Familia y la reforma procesal penal, y su impacto directo en la ciudadanía.

Por último, hizo referencia a los nuevos nombramientos judiciales, principalmente en los fueros de Familia, Civil y Comercial, priorizando aquellos con mayor demanda social. “No es que no se necesiten más jueces, por supuesto que se necesitan, pero hay que priorizar los fueros con mayor demanda”, concluyó.

