Yerba Buena se llena de arte: el museo a cielo abierto de Verónica Corrales

“Me atraía su filosofía de vida, es un papá humilde. Cada vez que pasábamos por acá, nos imaginábamos un retrato grande, rodeado de montañas”, contó a LA GACETA la artista sobre su primera experiencia vinculada a un personaje religioso. Además, dijo que su trabajo no se limita a lo estético. “Para mí, el arte es salir a la calle y compartir con la gente, recibir un mate o un vaso de agua mientras pintamos. Es puerta afuera”.