Secciones
Mundo

China rechazó el pedido de Estados Unidos de sanciones a quienes compran petróleo ruso

La administración de Xi Jinping consideró que estas acciones constituyen “un acto típico de intimidación unilateral y coerción económica”.

China rechazó el pedido de EEUU de sancionar a quienes compran petróleo ruso. China rechazó el pedido de EEUU de sancionar a quienes compran petróleo ruso. Foto/Perfil.
Hace 1 Hs

El Gobierno de China rechazó el pedido de Estados Unidos a sus aliados para que impongan sanciones a quienes continúan comprando petróleo ruso y consideró que estas acciones constituyen “un acto típico de intimidación unilateral y coerción económica”.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, señaló que la maniobra estadounidense “socava gravemente las normas del comercio internacional y amenaza la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales”.

Conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo cae más de un 7%

Conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo cae más de un 7%

Enfatizó que China se reserva el derecho a responder de la manera que considere adecuada, con el objetivo de proteger sus intereses comerciales. Estas declaraciones se realizaron durante la rueda de prensa celebrada este lunes.

Lin hizo referencia directa a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien instó a los países de la OTAN y del G7 a tomar medidas contra quienes mantengan relaciones comerciales con Rusia en el sector energético, incluyendo a China. Según Bessent, esa sería la única forma de poner fin a la guerra en Ucrania.

Irán plantea el bloqueo del estrecho de Ormuz y los mercados permanecen en vilo por el precio del petróleo

Irán plantea el bloqueo del estrecho de Ormuz y los mercados permanecen en vilo por el precio del petróleo

Frente a estas presiones, el portavoz reiteró que las medidas coercitivas y económicas no son el camino para resolver el conflicto, y afirmó que la vía correcta es el diálogo y la negociación.

Temas Estados Unidos de AméricaChinaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Comentarios