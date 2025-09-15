China rechazó el pedido de Estados Unidos de sanciones a quienes compran petróleo ruso

Lin hizo referencia directa a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien instó a los países de la OTAN y del G7 a tomar medidas contra quienes mantengan relaciones comerciales con Rusia en el sector energético, incluyendo a China. Según Bessent, esa sería la única forma de poner fin a la guerra en Ucrania.