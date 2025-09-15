China rechazó el pedido de Estados Unidos de sanciones a quienes compran petróleo ruso

El Gobierno de China rechazó el pedido de Estados Unidos a sus aliados para que impongan sanciones a quienes continúan comprando petróleo ruso y consideró que estas acciones constituyen “un acto típico de intimidación unilateral y coerción económica”.
Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, señaló que la maniobra estadounidense “socava gravemente las normas del comercio internacional y amenaza la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales”.
Enfatizó que China se reserva el derecho a responder de la manera que considere adecuada, con el objetivo de proteger sus intereses comerciales. Estas declaraciones se realizaron durante la rueda de prensa celebrada este lunes.
Lin hizo referencia directa a las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien instó a los países de la OTAN y del G7 a tomar medidas contra quienes mantengan relaciones comerciales con Rusia en el sector energético, incluyendo a China. Según Bessent, esa sería la única forma de poner fin a la guerra en Ucrania.
Frente a estas presiones, el portavoz reiteró que las medidas coercitivas y económicas no son el camino para resolver el conflicto, y afirmó que la vía correcta es el diálogo y la negociación.