Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta

Durante un siglo, el Cristo permaneció oculto en la sacristía de la Catedral hasta que, en 1692, un terremoto devastador sacudió la región. Los salteños interpretaron como un milagro que los temblores cesaran el día que la imagen fue sacada en procesión por las calles. Desde entonces, cada año, cientos de miles de peregrinos renuevan su pacto de fe caminando días enteros para agradecer y pedir protección.