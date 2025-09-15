Secciones
SociedadActualidad

Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta

Andrea y Juan Carlos, peregrinos de la Puna, coronaron 12 años de fe casándose en plena caminata hacia Salta durante el Milagro 2025. La emotiva boda en El Alisal conmovió a miles de fieles.

Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta
Hace 1 Hs

En medio de la multitudinaria peregrinación hacia Salta por el Milagro 2025, la fe se convirtió en celebración para Andrea y Juan Carlos, una pareja de peregrinos de la Puna que decidió unir sus vidas en matrimonio durante el recorrido.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla del paraje El Alisal, uno de los puntos más emblemáticos de la ruta de los fieles. Allí, frente a miles de peregrinos que avanzaban rumbo a la ciudad de Salta, la pareja dio el “sí” en un acontecimiento inédito que emocionó a todos los presentes.

El sacramento fue celebrado por monseñor Dante Bernacki, quien destacó la importancia del gesto: “Ellos han caminado juntos durante doce años, compartiendo promesas y sacrificios. Hoy nos muestran que la fe también es compromiso y amor que se renueva”, expresó.

Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta

La historia de amor

Andrea y Juan Carlos comenzaron a peregrinar juntos hace más de una década, motivados por la misma promesa: agradecer y pedir protección al Señor y la Virgen del Milagro. Año tras año caminaron codo a codo, soportando el frío, el cansancio y las largas distancias. Este 2025, decidieron sellar su historia de fe con el matrimonio, convirtiéndose en símbolo de esperanza para la comunidad de peregrinos.

La boda en medio del camino no solo fue un acto de amor, sino también una declaración de devoción. Los demás caminantes se sumaron a la celebración improvisando aplausos, cantos y oraciones. Muchos lo vivieron como un signo de que la fe sigue viva y se expresa de formas inesperadas.

Milagro salteño: peregrinos de la Puna se casaron en plena caminata hacia Salta

El Milagro en Salta: fe que atraviesa generaciones

La Fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro es una de las expresiones más profundas de la religiosidad popular del norte argentino. Su origen se remonta a 1592, cuando llegaron a Salta las imágenes del Cristo Crucificado y de la Virgen, tras un viaje de más de 2.800 kilómetros desde Lima, Perú.

Durante un siglo, el Cristo permaneció oculto en la sacristía de la Catedral hasta que, en 1692, un terremoto devastador sacudió la región. Los salteños interpretaron como un milagro que los temblores cesaran el día que la imagen fue sacada en procesión por las calles. Desde entonces, cada año, cientos de miles de peregrinos renuevan su pacto de fe caminando días enteros para agradecer y pedir protección.

Hoy, en pleno siglo XXI, esa tradición sigue viva. Los peregrinos llegan con sus mochilas y banderas, con los pies cubiertos de polvo y el corazón lleno de esperanza. La fiesta se ha convertido en un acto de identidad colectiva que une a generaciones enteras y que emociona a quienes participan, sin importar la procedencia ni la condición social.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios