Test viral: tu forma de sentarte revela secretos ocultos de tu personalidad

El lenguaje corporal puede indicar rasgos y detalles sorprendentes de nuestra personalidad y el siguiente test viral es el indicado para conocerlos con sólo seleccionar la forma en la que colocas tus piernas al sentarte.
En la imagen se aprecia la figura de un hombre sentado en una silla ergonómica. Lo que debes hacer es mirar con atención y elegir qué posición sueles adoptar cuando estás sobre una de ellas. Una vez tomada tu decisión, será momento de leer los resultados.
Elegí la opción que más se parezca a tu forma de sentarte
Las respuestas del test de personalidad
1. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, se reveló que las personas que se sientan con las rodillas rectas se perciben como calificadas para un puesto de trabajo durante sus entrevistas. También se encuentran para ser uno que cree en sí mismos y sus habilidades. Tienen una perspectiva sana y positiva de ellos y, como resultado, tienen menos inseguridades.
2. Se descubrió que las personas que se sientan con las rodillas separadas tienen una vibra egocéntrica. También parecen ser arrogantes y críticos. Sin embargo, los estudios han revelado totalmente lo contrario de lo que parece en la superficie. Lo más probable es que sean una persona ansiosa y preocupante. Apuntan tanto a la perfección que están constantemente llenos de miedo de que algo salga mal.
3. ¿Sos artístico? ¿Sueles soñar mucho con los ojos bien abiertos? Debes tener la costumbre de sentarte con las piernas cruzadas. ¿Derecha? Los estudios han revelado que si usted es alguien que se sienta con las piernas cruzadas, a menudo está explotando con ideas creativas listas para usar. Tenés un pensamiento muy imaginativo. Sos todo un soñador. Puede perderse en su línea de pensamiento mientras está sentado en un grupo de personas. Por lo general, tiene una gran personalidad, pero es muy poco probable que ocupe el espacio en la habitación.
4. ¿Sabía que sentarse con los tobillos cruzados es una posición común para sentarse en la familia real británica? Si te sentas con los tobillos cruzados , tenés una forma real y de reina de vivir la vida. Sos elegante, refinado y con los pies en la tierra. Puede parecer muy confiado y cómodo en cualquier situación. Rara vez te encontrás entrando en pánico, estás de acuerdo con que las cosas se muevan a tu propio ritmo. De hecho, tenés la capacidad de hacer que todos los que te rodean también se sientan seguros.
5. La posición de sentado con bloqueo de piernas en forma de cuatro parece que está formando la figura cuatro (número 4) con las piernas cruzadas, un tobillo sobre la otra rodilla. Si te sientas en la posición de sentado con bloqueo de cuatro piernas, entonces refleja que tenés confianza y dominas. En estos días, se está volviendo más común entre las mujeres. Sin embargo, independientemente del género, si te sientas con las piernas cruzadas en forma de cuatro, te verás más dominante, relajado, confiado y juvenil en comparación con las personas que se sientan en otras posiciones. Estás seguro y contento contigo mismo. Incluso si sentís que te falta algo, pondrás tu mente y energía en cumplir tus deseos.