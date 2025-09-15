Reducir el tiempo sentado podría bajar la presión arterial, según la ciencia

Los resultados de esta actividad fueron asombrosos. En promedio, el tiempo en el que este último grupo permanecía sentado se redujo en 32 minutos al día. A la vez los participantes experimentaron una reducción de su presión arterial sistólica, esto es el número superior en la lectura de la medición, en un 3.5 mm Hg. Mientras que el grupo de control no mostró cambios significativos en el tiempo en que permanecían sentados en una silla por lo que tampoco revelaron progresos en su presión arterial.