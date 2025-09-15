Secciones
Taller de Análisis del Desarrollo Democrático en Tucumán

Encuentro en la sede de la Universidad de San Pablo-T.

La Universidad de San Pablo-T será hoy, desde las 16, escenario de un encuentro clave para reflexionar sobre el presente y futuro de la democracia en la provincia. El Taller de Análisis del Desarrollo Democrático en Tucumán reunirá a actores políticos, académicos, sociales y ciudadanos en la sede Centro de esta Casa de Altos Estudios (San Martín 435), con la organización conjunta de Polilat, Cultura Democrática y la propia Universidad.

La iniciativa se enmarca en el proyecto federal “40 años de Desarrollo Democrático en las Provincias Argentinas” y busca poner en discusión los resultados del Índice de Desarrollo Democrático (IDD-AR) 2024, que ubica a Tucumán en el puesto 20 a nivel nacional, con un nivel de mínimo desarrollo. El informe revela que la provincia muestra un desempeño intermedio en la dimensión social, pero enfrenta serias dificultades en ciudadanía, instituciones y economía.

Entre los invitados figuran autoridades universitarias, legisladores provinciales y nacionales, ex gobernadores, funcionarios del gobierno provincial y municipal, representantes de cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones sociales, pueblos originarios, periodistas y estudiantes avanzados de carreras vinculadas. La pluralidad de voces apunta a enriquecer el debate y generar consensos en torno a una agenda democrática común.

Por inscripciones: https://forms.gle/YMRbro7v5GnYnb8F7.

