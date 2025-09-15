La Universidad de San Pablo-T será hoy, desde las 16, escenario de un encuentro clave para reflexionar sobre el presente y futuro de la democracia en la provincia. El Taller de Análisis del Desarrollo Democrático en Tucumán reunirá a actores políticos, académicos, sociales y ciudadanos en la sede Centro de esta Casa de Altos Estudios (San Martín 435), con la organización conjunta de Polilat, Cultura Democrática y la propia Universidad.