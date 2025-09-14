Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

El 3-4-1-2, con sorpresas en la formación y un regreso al hombre a hombre en la pelota parada, le dieron al "Santo" la solidez que necesitaba. Atacó con decisión, golpeó en ráfagas y cerró el partido con una goleada categórica.

GRAN DEFINICIÓN. Franco García ya tocó ante la salida de Francisco Rago y corre a festejarlo. Fue el cuarto gol de una noche de redención en La Ciudadela. GRAN DEFINICIÓN. Franco García ya tocó ante la salida de Francisco Rago y corre a festejarlo. Fue el cuarto gol de una noche de redención en La Ciudadela. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalMatías GarcíaAtlantaNicolás CastroMariano CampodónicoMauro OsoresJuan Cuevas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al Canelo Álvarez en Las Vegas

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Comentarios