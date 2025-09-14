Luis Juez realizó duras críticas a La Llibertad Avanza: "Estoy cansado de decir cosas y decirlas al pedo"

¿Qué dijo sobre los ataques tuiteros?

El senador se refirió a las ofensas recibidas tras su voto en el Senado en torno a los recursos para discapacidad: “Mi hija no le no le insume al estado un peso. Milagro no va a tener nunca una pensión del estado. Nosotros porque tiene dos padres que vamos a entregar nuestra vida por ella. Ahora yo tengo que hablar por los que no pueden hablar, tengo que levantar la voz . No me van a venir a correr a mí cuatro cuatro boludos atrás de una pantalla de computadora. A mí no me van a venir a correr con un con un WhatsApp ni con redes sociales a pedirme que me silencie y no hable".